"Khắc tinh" của tội phạm kinh tế

(GLO)- Đại úy Đào Văn Sơn-cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Gia Lai) luôn mưu trí, cương quyết trong điều tra phá án. Ngoài ra, anh còn là thủ lĩnh Đoàn năng động, nhiệt huyết, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Mưu trí, cương quyết trong điều tra phá án

Năm 2006, Đào Văn Sơn là học sinh giỏi cấp quốc gia được tuyển thẳng vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Năm 2011, anh tốt nghiệp chuyên ngành Cảnh sát Phòng-chống tội phạm kinh tế và được phân công công tác tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh).

Trong quá trình công tác, Đại úy Sơn phối hợp với đồng đội phá hàng chục vụ án, chuyên án, bắt khởi tố nhiều đối tượng phạm tội. Điển hình như tháng 1-2019, anh được lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ triệt phá vụ án Công ty TNHH một thành viên Nhất Tín Phát cho vay lãi nặng. Với bản lĩnh và tinh thần mưu trí, linh hoạt, thận trọng trong công tác nên chỉ sau một thời gian ngắn, anh cùng đồng đội nắm chắc mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động của doanh nghiệp này. Đại úy Sơn cho biết: “Đây là đường dây hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia, số tiền thu lời bất chính lớn, phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Trong hoạt động đòi nợ, chúng thuê nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ khí nóng để uy hiếp, gây áp lực cho người vay”.

Để bắt nhóm đối tượng này, Đại úy Sơn và tổ công tác đã đề xuất cấp ủy, lãnh đạo đơn vị kịp thời tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công tác đấu tranh triệt phá. Kết thúc vụ án, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã truy tố 15 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất 144%/năm; tạm giữ nhiều tài liệu, phương tiện, tài sản là chứng cứ, tang vật của vụ án.

Đại úy Đào Văn Sơn (thứ 2 từ trái sang) nhận bằng khen của Tỉnh Đoàn. Ảnh: Hữu Trường

Cũng trong tháng 1-2019, Đại úy Sơn cùng đồng đội tổ chức các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá tổ chức hoạt động “tín dụng đen” núp bóng dưới hình thức cơ sở cầm đồ Phát Lộc (địa chỉ 19 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, TP. Pleiku). Qua điều tra, đơn vị xác định nhóm đối tượng cho vay bằng hình thức cầm cố hoặc tín chấp tài sản với lãi suất lên đến 365%/năm. Đồng thời, làm rõ số tiền thu lợi bất chính của chúng là hơn 4,8 tỷ đồng, đề nghị truy thu số tiền gốc đã cho vay hơn 8 tỷ đồng, khởi tố 7 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nói về những khó khăn trong quá trình điều tra, phá án, Đại úy Đào Văn Sơn chia sẻ: “Với tính chất của tội phạm kinh tế, đối tượng phạm tội thường có trình độ, hiểu biết pháp luật và có nhiều mối quan hệ xã hội nên việc tiếp cận để điều tra gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, quá trình điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu thường liên quan đến tổ chức và nhóm tội phạm nên công tác trinh sát cũng như đấu tranh mất nhiều thời gian. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngoài nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi luôn được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và đồng nghiệp thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm trong điều tra, phá án.

Nhiệt huyết với hoạt động Đoàn

Với vai trò là Bí thư Chi Đoàn, Đại úy Sơn luôn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tích cực tham gia hoạt động. Hàng năm, anh huy động đoàn viên thanh niên trong Chi Đoàn tham gia các hoạt động hướng về cơ sở, trao tặng hàng trăm suất quà cho bà con nghèo vùng sâu, vùng xa, trẻ em nghèo hiếu học, gia đình chính sách.

Trong năm 2021, anh đã tham mưu lãnh đạo đơn vị và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp vận động đoàn viên thanh niên, cán bộ và các Mạnh Thường Quân quyên góp kinh phí để xây dựng 1 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 90 triệu đồng trao tặng cho đồng chí Kpă H’Thảo-cán bộ Công an huyện Ia Pa có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Chi Đoàn phối hợp với Ngân hàng Quân đội-Chi nhánh Gia Lai đóng góp, gây quỹ, cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh xây dựng 1 căn nhà “Mái ấm khăn quàng đỏ” trị giá 50 triệu đồng trao tặng gia đình chị Nay H’Nhir (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa).

Ngoài ra, Đại úy Sơn đã phát động, tổ chức 2 chương trình tặng quà, tuyên truyền pháp luật tại xã Ayun, Ia Hlốp (huyện Chư Sê) và xã Ia O (huyện Ia Grai) với tổng giá trị các phần quà hơn 200 triệu đồng. Tổ chức tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đại úy Sơn cùng đội văn nghệ của Công an tỉnh đạt giải ba toàn đoàn tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng do Bộ Công an tổ chức. Anh còn đạt giải nhất môn bắn súng ngắn CZ75 tại giải bắn súng do Bộ Công an tổ chức.

Thượng tá Thiệu Hồng Quyết-Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh) nhận xét: Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu, luôn chịu khó tìm tòi tài liệu, tự học, tự rèn luyện, để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đồng chí Đào Văn Sơn. Đặc biệt, đồng chí luôn hòa đồng với mọi người, tận tâm với công việc, sẵn sàng giúp đỡ đồng đội cùng thực hiện tốt các mặt công tác. Bên cạnh đó, đồng chí Sơn là thủ lĩnh Đoàn Thanh niên năng động, có năng khiếu trong văn nghệ, thể thao. Tích cực phát động các chương trình tình nguyện hướng về cơ sở, chia sẻ với những khó khăn của bà con vùng sâu, vùng xa, biên giới, lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân. Vừa qua, đồng chí được bình chọn là công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh năm 2021.