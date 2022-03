Công an Đak Pơ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

(GLO)- Ngày 15-3, Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.





Quang cảnh trồng cây xanh tại khuôn viên Công an huyện Đak Pơ. Ảnh: Lan Anh

Tại lễ phát động, Thượng tá Hoàng Trung Thông-Trưởng Công an huyện Đak Pơ-kêu gọi toàn thể lực lượng Công an huyện thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”; thực hiến thắng lợi mục tiêu cả nước đồng lòng, góp sức vào chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.



Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Công an huyện và cán bộ, chiến sĩ đã tiến hành trồng 21 cây gỗ sao xanh và dầu tại trụ sở Công an huyện.



LAN ANH