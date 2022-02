Trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, ngọn cờ tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tỏa sáng, dẫn lối dân tộc vượt qua chông gai, chiến thắng mọi kẻ thù. Hôm nay, khi đất nước phải chống chọi với một “kẻ thù” cũng vô cùng nguy hiểm là đại dịch Covid-19, ngọn cờ ấy tiếp tục tạo nên sức mạnh, giúp đất nước giữ vững cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín to lớn mà Đảng và nhân dân dày công gây dựng.



Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về tinh thần đại đoàn kết dân tộc



Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An giám sát mô hình trồng cây dâu tây trong nhà kính tại huyện Kỳ Sơn.



Trong những thời khắc quan trọng, bài học về tư tưởng đoàn kết thống nhất, tinh thần hy sinh cao cả, tình thương yêu bác ái của Người đã được các cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân học tập, làm theo một cách linh hoạt, sáng tạo. Từ đó, không những góp phần ngăn chặn, đẩy lùi “kẻ thù vô hình” mà còn ổn định xã hội, phát triển kinh tế, đưa Việt Nam vững bước tiến lên.



Mỗi người dân là một chiến sĩ



Trước tổn thất và diễn biến khó lường của nhiều đợt dịch Covid-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi cả dân tộc cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng “kẻ thù vô hình”. Hưởng ứng lời hiệu triệu của Đảng, cả hệ thống hệ chính trị đã vào cuộc với quyết tâm và ý chí cao nhất; trong đó gương mẫu, đi đầu là các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở. Chính phủ nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19. Không chỉ nắm tình hình qua báo cáo, người dân thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội vẫn không quên hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp xuống các điểm nóng dịch bệnh vừa nắm bắt tình hình thực tế, vừa động viên các lực lượng chống dịch. Nhiều quyết sách đúng đắn, kịp thời đã được Chính phủ triển khai hiệu quả như: Chiến dịch ngoại giao vắc-xin; xét nghiệm diện rộng, cách ly tập trung; nguyên tắc 5K cộng vắc-xin và từ đó nhanh chóng chuyển hướng chiến lược từ kiên quyết ngăn chặn sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.



Các địa phương, tùy thời điểm, hoàn cảnh đã có những cách làm sáng tạo. Trong đó mô hình “tổ Covid cộng đồng” mà nòng cốt là các đoàn thể và tổ chức chính trị-xã hội đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Mỗi người dân thật sự là một chiến sĩ, ngày đêm thay phiên canh gác trạm, chốt. Đặc biệt tại tâm dịch, lực lượng y sĩ, bác sĩ không ngại hy sinh, gian khổ, chăm sóc người bệnh. Người dân thành phố Hồ Chí Minh mãi không quên hình ảnh bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ, Phó Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, và những đồng nghiệp của chị. Tháng 7/2021, Bệnh viện Chợ Rẫy quá tải bệnh nhân Covid-19, bốn khu được mở rộng với sức chứa 300 bệnh nhân vẫn không đáp ứng nổi. Bác sĩ Anh Thơ nhanh chóng được điều động vào Khoa Cấp cứu, tập hợp lực lượng của nhiều chuyên khoa. Trong hoàn cảnh đó, chị và đồng đội đã dồn hết sức lực, trí tuệ, tình cảm để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Trong nhiều đợt dịch, đội phản ứng nhanh của chị đã cứu chữa thành công rất nhiều ca bệnh nặng tưởng chừng không qua khỏi. Chị và đồng nghiệp đã trở thành niềm tự hào của thành phố trong làm theo lời Bác dạy: “Lương y như từ mẫu”.



Để chia lửa, hàng chục nghìn bộ đội, sinh viên, nhân viên y tế cả nước đã xung phong lên các tuyến đầu chống dịch. Tháng 10/2021, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương các đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh xúc động khi nhắc đến sự hỗ trợ chi viện của gần 30 nghìn người từ khắp mọi miền Tổ quốc, đã giúp nhân dân thành phố vượt qua cam go. Bác Nguyễn Văn Chỉ, cán bộ cao tuổi ở Hà Nội khi chứng kiến các đoàn xe chở cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ chống dịch, đã xúc động cho rằng, đây là cách chúng ta học và làm theo tư tưởng vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thiết thực, ý nghĩa nhất.



Chủ động, sáng tạo vì cuộc sống người dân



Dù phải tập trung, ưu tiên nguồn lực cao cho nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19, nhưng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhiều cấp ủy đảng, chính quyền đã chủ động, sáng tạo, biến khó khăn, thách thức thành thời cơ, tạo bứt phá, thành công. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Chí Linh (Hải Dương) Nguyễn Văn Hồng chia sẻ, không đợi đến hết dịch thành phố mới quan tâm đến sản xuất-kinh doanh mà song song với chống dịch, Thành ủy Chí Linh đã chỉ đạo ngay các biện pháp giúp người dân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Trước tình hình nông sản của nhân dân khó tiêu thụ, Phòng Kinh tế, UBND thành phố Chí Linh phối hợp các công ty thương mại tổ chức thu mua gần 60 tấn rau củ quả cho nông dân. Đối với những nông sản đặc thù như gà đồi chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, Thành ủy ra lời kêu gọi cán bộ, công chức, người lao động tiêu thụ giúp bà con. Chỉ trong hai ngày, đã có 6.536 con gà, tổng trọng lượng hơn 21 tấn được tiêu thụ, giúp hơn 600 hộ chăn nuôi gà yên tâm sản xuất.



Tại Vĩnh Phúc, nhiều chính sách mang tính đột phá cho phát triển kinh tế-xã hội đã được tỉnh ban hành kịp thời. Nổi bật là Nghị quyết 01 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tỉnh có các mức thưởng: Đối với đất rừng sản xuất: 20 nghìn đồng/ m2; đối với đất ở có nhà ở phải tháo dỡ: 500 nghìn đồng/m2 sàn xây dựng, nhiều nhất không quá 50 triệu đồng/chủ sử dụng đất… Cùng với xây dựng cơ chế, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc còn giao việc khó cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt là giám đốc sở, bí thư, chủ tịch UBND huyện, thành phố. Đây đều là những việc phức tạp, thậm chí chưa có trong tiền lệ ở các lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng... Với cách làm này, năm 2021, tỉnh đã giải phóng mặt bằng hàng trăm héc-ta đất “nghẽn” nhiều năm không thể giải quyết dứt điểm để đẩy nhanh tiến độ triển khai hơn 50 dự án cùng nhiều vụ việc tồn đọng khác, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.



Là địa phương đầu tiên của cả nước được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động về thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Bắc Giang có nhiều sáng tạo trong thực hiện “mục tiêu kép”. Sau hơn hai tháng dập dịch thành công, tỉnh triển khai hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp phục hồi sản xuất; đồng thời chỉ đạo các biện pháp phòng bệnh nghiêm ngặt tại nhà máy, khu công nghiệp như tăng cường tiêm phòng vắc-xin, đo thân nhiệt trước khi vào cổng, đeo khẩu trang, sát khuẩn và thường xuyên xét nghiệm Covid-19… Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết, với những biện pháp đồng bộ, các doanh nghiệp đã sản xuất ổn định, không đứt chuỗi sản xuất. Một số ngành, lĩnh vực trong tỉnh còn bứt phá phát triển, điển hình là sản phẩm vải thiều đặc sản. Trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, tỉnh vẫn tiêu thụ hết 215 nghìn tấn vải thiều, trong đó xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Đức..., với số lượng 9.300 tấn. Bí quyết làm nên thành công của tỉnh là linh hoạt tạo vùng vải an toàn bằng cách lập trạm kiểm soát, xét nghiệm lao động, khử khuẩn quả bằng cloramin B, dán tem “Vải thiều không có dịch Covid-19” và tăng cường xúc tiến thương mại.



Năm 2021, Sóc Trăng cũng là một địa phương trở thành điểm sáng về xuất khẩu thủy sản dẫn đầu cả nước bởi đã tận dụng tốt cơ hội mở rộng thị trường do các quốc gia cung ứng khác đang chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19. Tỉnh đã chủ động từ sớm trong tuân thủ quy trình nuôi trồng, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp chế biến tăng cường đổi mới công nghệ, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng, tăng giá trị và năng lực cạnh tranh. Với kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 940 triệu USD, tỉnh đã góp phần vào thành công đưa Việt Nam trở thành một trong 20 nước đứng đầu thế giới về thương mại trong năm 2021.



Những kết quả, thành tích đạt được nêu trên đã góp phần quan trọng đưa đất nước ta vượt qua khó khăn, thách thức hết sức nặng nề, chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra. Trong đó, có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước sẽ còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Để vượt qua, chúng ta lại càng thấm nhuần những bài học tư tưởng quý giá của Người, và đề cao việc học tập, làm theo như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở, mong muốn: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Theo Văn Toán, Đông Hà (NDĐT)