"Đầu tàu" làng Têng 1

(GLO)- Bằng uy tín và sự nhiệt tình, ông Rơ Châm Jõi (làng Têng 1, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) đã vận động dân làng chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Nhiều năm qua, ông Rơ Châm Jõi luôn được bà con quý trọng, kính mến. Ông Jõi cho hay: Làng Têng 1 có 170 hộ với 750 khẩu. Trước đây, do hạn chế về nhận thức nên một số người bị các đối tượng xấu kích động, lôi kéo tham gia biểu tình, bạo loạn và vượt biên gây mất an ninh trật tự, để lại hình ảnh xấu về địa phương. Với vai trò là Thôn đội trưởng, ông đã phối hợp với chính quyền và lực lượng Công an vận động, tuyên truyền bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tham gia biểu tình và vượt biên.

Ông Jõi trải lòng: “Để bà con không tin, không nghe theo lời của các đối tượng xấu, tôi đã kiên trì vận động”. Ngoài việc tham gia tổ chức họp dân, ông đến từng nhà gặp gỡ người thân của những người bỏ trốn để tìm cách kết nối, khuyên bảo họ từ bỏ con đường sai trái trở về đoàn tụ với gia đình. Còn với các đối tượng FULRO thuộc diện quản lý giáo dục tại cộng đồng, ông phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tuyên truyền, động viên nhằm giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Nhờ đó, nhiều người dân nhận thức được bản chất, mưu đồ của các đối tượng phản động nên đã cam kết từ bỏ, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Ông Rơ Châm Jõi (bìa phải) vận động người dân phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: R’Ô HOK

Chị Uyh chia sẻ: “Vì trót tin theo lời bọn xấu, mình và người thân đã trốn khỏi địa phương và lưu lạc tới Thái Lan. Ở bất hợp pháp lại không có việc làm nên rất khổ. Được ông Jõi vận động, mình trở về địa phương và quyết tâm từ bỏ con đường xấu, cố gắng làm ăn phát triển kinh tế gia đình”.

Năm 2017, ông Jõi được dân làng tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn. Với cương vị mới, ông thường xuyên vận động người dân tham gia tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Ông tham gia cùng với chính quyền địa phương thành lập Tổ an ninh-quốc phòng làng Têng 1 với 10 thành viên thường xuyên tuần tra, xử lý những vấn đề ở cơ sở. Khi dịch Covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, ông tích cực vận động bà con thực hiện các quy định phòng-chống dịch. Đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người mắc bệnh, ông vận động bà con quyên góp, hỗ trợ nhu yếu phẩm và giúp đỡ thu hoạch nông sản, chăm sóc gia súc để ổn định cuộc sống.

Ông Jõi bộc bạch: “Tháng 11-2021, đúng vào mùa thu hoạch cà phê thì trong làng có 17 ca F0 phải đi cách ly tập trung theo quy định. Trước tình hình đó, đối với những gia đình đang cách ly mà thiếu nhân công, tôi đã trực tiếp rà soát, thống kê và vận động mọi người trong làng hỗ trợ ngày công giúp bà con thu hoạch. Đồng thời, tôi phối hợp chính quyền, ngành chức năng thường xuyên giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, vận động mọi người thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K tránh dịch lây lan ra cộng đồng. Nhờ định hướng thông tin đúng đắn, bà con chấp hành tốt nên dịch bệnh được đẩy lùi”.

Bên cạnh đó, ông thường xuyên vận động bà con xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ các tệ nạn xã hội, tập tục lạc hậu, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Đồng thời, vận động bà con trong làng chú trọng áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng-vật nuôi, góp tiền, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Ông Lê Xuân Dũng-Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn-nhận xét: “Ông Jõi là người nói dân tin, làm dân theo, gương mẫu, nhiệt tình với công việc. Vì thế, ông được bà con kính mến, quý trọng. 3 năm nay, làng Têng 1 luôn đạt danh hiệu văn hóa. Xã đang tập trung đầu tư để làng Têng 1 đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay”.

Trong khi đó, Trung tá Phạm Văn Tịnh-Đội trưởng Đội An ninh (Công an TP. Pleiku) thì đánh giá: Ông Rơ Châm Jõi là cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con. Ông cũng phối hợp với lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự, giúp đỡ các đối tượng lầm lỡ, mãn hạn tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Vừa qua, ông Rơ Châm Jõi được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2021.