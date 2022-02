Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Vùng căn cứ cách mạng Krong cần được quan tâm đầu tư toàn diện

(GLO)- Ngày 8-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức dâng hoa, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang.

Tham dự buổi lễ có tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy gồm: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng dự có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và tập thể Thường trực Huyện ủy Kbang. Trong chuyến đi này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Krong.



Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; Người đã dành trọn cuộc đời để đấu tranh cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, tưởng nhớ công ơn to lớn của lớp lớp cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Krong anh hùng.



Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hoa tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh. Ảnh: Quang Tấn



Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong trước đây được gọi là Căn cứ địa cách mạng Khu 10-một địa điểm quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh Gia Lai. Tại đây, các cơ quan đầu não của tỉnh đã đứng chân trong suốt 20 năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt (1955-1975). Mặc dù quân thù huy động nhiều phương tiện, lực lượng và dùng đủ mọi cách đánh phá nhưng Căn cứ địa cách mạng Khu 10 luôn đứng vững, bảo đảm an toàn cho các cơ quan đầu não của tỉnh. Từng tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên đã bám trụ, dựa vào dân, gây dựng phong trào, phát động và tổ chức Nhân dân đứng lên đấu tranh cách mạng. Nơi đây đã chứng kiến bao đồng bào, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ kiên cường vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chiến đấu anh dũng, hy sinh tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước. Mỗi tên đất, tên làng ở vùng căn cứ cách mạng Krong đã đi vào trang sử vàng của Đảng bộ tỉnh Gia Lai với nhiều chiến công chói lọi và niềm tự hào lớn lao.



Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng các đại biểu tham dự buổi lễ cuốn hồi ký “Căn cứ địa cách mạng Khu 10-Những ký ức không quên” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản năm 2021. Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy và tập thể Thường trực Huyện ủy Kbang cũng đã trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên (bên phải) cùng các đồng chí trong đoàn công tác trồng cây tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh ở xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: Quang Tấn



Để Krong phát triển toàn diện



Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND xã Krong Nguyễn Tiến Ninh cho biết: Năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực, cố gắng của Nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của xã tiếp tục có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch hợp lý; công tác phòng-chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được chú trọng; các chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo tính đến cuối năm 2021 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020) giảm còn 5,4% (giảm 1,62% so với năm 2020); tỷ lệ hộ cận nghèo còn 23,53% vào cuối năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt hơn 28,6 triệu đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được xã tập trung thực hiện. Đến nay, xã đã hoàn thành 18/19 tiêu chí (theo bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020). Công tác quản lý bảo vệ rừng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ. Đặc biệt, Tổ liên ngành xã được duy trì và hoạt động có hiệu quả, trong năm đã tổ chức tuần tra, truy quét, phát hiện 13 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp với khối lượng gỗ bị thiệt hại gần 78 m3, tịch thu hơn 19,4 m3 gỗ các loại.



“Đồng thời, xã đã chủ động triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, đảm bảo kịp thời theo đúng chỉ đạo của tỉnh, huyện và hướng dẫn của ngành Y tế. Cùng với đó, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người cao tuổi được quan tâm. Đặc biệt, xã đã hỗ trợ và tổ chức cho người dân đón Tết Nhâm Dần an toàn, đầm ấm”-Chủ tịch UBND xã Krong thông tin.



Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND xã Krong cũng đề cập đến những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới còn chậm so với kế hoạch đề ra; nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế; sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn diễn ra…



Bí thư Đảng ủy xã Đinh Ních cho biết: Krong là xã thuần nông, người dân chủ yếu canh tác các loại cây ngắn ngày như: lúa nước, lúa cạn, bắp, mía, mì, rau màu… Tuy nhiên, năm qua, diễn biến thời tiết khá bất lợi, nắng hạn kéo dài khiến nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại, thậm chí mất trắng dẫn đến thu nhập giảm sút. Cùng với đó, hệ thống giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, không những gây khó khăn trong đi lại mà nông sản của người dân làm ra cũng bị thương lái ép giá vì vận chuyển khó khăn. Thời gian tới, xã mong muốn các cấp, các ngành quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, nhất là đường vào thôn 5 nhằm giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn



Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và biểu dương những kết quả mà xã Krong đạt được trong năm 2021, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho người dân đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, an toàn. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Krong cũng như các xã căn cứ cách mạng của tỉnh cần được quan tâm đầu tư toàn diện. Do đó, thời gian tới, các cơ quan, ban ngành của tỉnh, huyện Kbang cần quan tâm đầu tư cho xã Krong hơn nữa nhằm giúp xã vùng căn cứ cách mạng ngày càng phát triển. Đồng thời, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đảng ủy, chính quyền xã cần có giải pháp căn cơ, đồng bộ để giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo thực chất, bền vững. Mỗi đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp thì xã cần tự lực, cố gắng vươn lên phát triển kinh tế, không được trông chờ, ỷ lại.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bìa trái) tặng quà cho hệ thống chính trị xã Krong. Ảnh: Quang Tấn



Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị xã cần tập trung nâng cao trình độ dân trí. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt trong việc đầu tư phát triển giáo dục cũng như vận động người dân đưa con em đến trường học chữ, làm nền tảng để vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, xã cần chú trọng duy trì, phát huy truyền thống, giá trị văn hóa của dân tộc cũng như Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh, góp phần phát triển du lịch. Đặc biệt, tập trung giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, không để bất kỳ tôn giáo biến tướng nào xâm nhập vào xã vùng căn cứ cách mạng. Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, trong đó cần chú trọng việc giao rừng cho cộng đồng để quản lý, bảo vệ tốt hơn.



