Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)



Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 30/1 (tức 28 tháng Chạp năm Tân Sửu), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.



Nhà 67, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trút hơi thở cuối cùng, hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng; các đồng chí Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Trung ương.



Sau khi nghe báo cáo tình hình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh cán bộ, nhân viên khu di tích đã cố gắng làm tốt công việc được giao, gìn giữ, bảo quản và giới thiệu với đồng bào trong nước, du khách quốc tế những tư liệu, hiện vật quý về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Anh chị em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu, học tập rèn luyện, làm theo lời Bác dạy trong công tác và sinh hoạt hàng ngày.



Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên khu di tích, Tổng Bí thư chia sẻ mỗi lần vào dâng hương tưởng nhớ Bác, đều có những cảm xúc rất đặc biệt, chúng ta luôn luôn nhớ ơn công lao của Bác. Chính Người đã nêu một tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng.



Tổng Bí thư căn dặn tập thể cán bộ, nhân viên công tác tại khu di tích thấm nhuần hơn nữa tư tưởng của Người, luôn đoàn kết, tất cả vì công việc, sống gương mẫu, truyền bá rộng rãi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một tấm gương, một nhân cách vĩ đại, Người đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.



Tập thể cán bộ, nhân viên khu di tích luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghiên cứu, gìn giữ, phát huy giá trị từng hiện vật, tư liệu về Bác, truyền cảm hứng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến với những khách tham quan, thấm thía những điều Bác dạy và phải làm theo cho được tinh thần của Bác.



Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư chúc toàn thể cán bộ, nhân viên khu di tích cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Nhận quả bòng từ vườn Bác do cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động đọc những câu thơ trong bài thơ "Bác ơi!" của nhà thơ Tố Hữu:



"...Trái bưởi kia vàng ngọt với ai

Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!

Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm

Quanh mặt hồ in mây trắng bay…

Theo Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)