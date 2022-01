Pleiku: Tặng giấy khen cho 340 đơn vị, chiến sĩ trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021

(GLO)- Ngày 14-1, Công an TP. Pleiku tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Năm 2021, Công an TP. Pleiku đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tôn giáo, an ninh quốc gia, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an TP. Pleiku trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua " Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021. Ảnh: Bá Bính



Trong năm 2021, trên địa bàn thành phố xảy ra 189 vụ pháp hình sự làm chết 3 người, bị thương 42 người, tổng thiệt hại khoảng 74 tỷ đồng. Công an thành phố đã điều tra làm rõ 155 vụ, đạt tỷ lệ phá án 82%, thu hồi tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng trả lại cho người bị hại. Cùng với đó, mở 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, đánh bạc... Lực lượng Công an thành phố đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng phát hiện 39 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, 51 vụ vi phạm trong lĩnh vực môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, thu giữ 22,037 m3 gỗ, 197 chai rượu, 20.504 bao thuốc lá, 265,7 kg pháo... Đã khởi tố 9 vụ, xử phạt hành chính và chuyển cơ quan chức năng xử phạt 43 vụ với tổng số tiền 244,5 triệu đồng.



Công an thành phố đã phối hợp điều tra phát hiện 79 vụ mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 184,6735 gram ma túy đá, 77,3288 gram heroin, 78,4691 gram ma túy dạng thuốc lắc, 77,4691 gram ma túy dạng ketamine, 6 khẩu súng, 25 viên đạn và nhiều tài sản giá trị khác. Ngoài ra, phát hiện 88 vụ, 374 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.



Tình hình tại nạn giao thông trong năm 2021 được kéo giảm 3 chỉ số với 60 vụ tai nạn giao thông, làm 25 người chết, bị thương 55 người, thiệt hại tài sản khoảng 310 triệu đồng.



Tại hội nghị, thừa ủy nhiệm của Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho 11 đơn vị quyết thắng, 17 đơn vị tiên tiến, 42 chiến sĩ thi đua và 270 chiến sĩ tiên tiến đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021; tặng giấy khen cho 18 đơn vị văn hóa chấp hành điều lệnh Công an nhân nhân năm 2021, 4 đơn vị văn hóa chấp hành điều lệnh Công an nhân dân 5 năm giai đoạn 2017-2021. Đồng thời, Công an TP. Pleiku đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.



BÁ BÍNH