Nữ tổ trưởng dân phố tiên phong chống dịch

(GLO)- Trải qua gần 1 tháng bị phong tỏa để phòng-chống dịch Covid-19, người dân tổ 10 (thị trấn Phú Thiện) rất biết ơn Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố Vũ Thị Quyên. Bằng tinh thần trách nhiệm, bà Quyên luôn đồng hành cùng người dân chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh.





Với nhiệm vụ được giao, bà Quyên không khỏi lo lắng khi dịch Covid-19 bùng phát tại khu dân cư do mình phụ trách. Ngày 2-12-2021, khi tham gia hỗ trợ công tác tiêm phòng tại địa phương, bà nhận được thông báo từ Trung tâm Y tế huyện về trường hợp dương tính đầu tiên với SARS-CoV-2 tại tổ dân phố. Liên tiếp những ngày sau đó, tổ dân phố ghi nhận thêm nhiều ca dương tính trong cộng đồng, có ngày phát hiện 34 ca. Toàn tổ dân phố bị phong tỏa tạm thời để thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch, 381 hộ dân lâm vào khó khăn.

Bà Vũ Thị Quyên hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Vũ Chi



Ông Đinh Văn Chinh-Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện: Chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chị Quyên. Bằng cái tâm của người cán bộ hết lòng vì người dân, chị Quyên đã tập hợp và phát huy tinh thần đoàn kết của người dân trong tổ, chung sức cùng chính quyền địa phương khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.



Chứng kiến một nửa tổ dân phố, khu vực xung quanh nhà có hơn 100 F0, bà Quyên không khỏi lo lắng, dồn sức chống dịch đến quên ăn, quên ngủ. Rời khỏi nhà từ 6 giờ sáng và trở về khi đã quá nửa đêm, bà cùng tổ Covid cộng đồng tham gia lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, lập danh sách và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân khó khăn. 8 chốt kiểm soát được thiết lập tại các cửa ngõ ra vào tổ dân phố. Thương anh em trực chốt vất vả, trước khi về nhà, bà đều dành thời gian ghé thăm các chốt, động viên mọi người cùng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.



Qua 20 ngày phong tỏa, điều buồn nhất đối với bà là chứng kiến 2 cụ già hơn 100 tuổi qua đời. Vì gia đình có con cháu là F0 nên chỉ còn 1-2 người ở nhà với các cụ. Tình hình dịch bệnh phức tạp, bà đứng ra lo hậu sự cho cả 2 gia đình. 2 đêm đi đưa tang là 2 đêm bà không thể nào chợp mắt. Nằm ngả lưng trên giường mà nước mắt rơi, thương một đời người phải ra đi trong vội vã, không người thân bên cạnh. Bà tự trách bản thân chưa làm tốt vai trò của một tổ trưởng dân phố khi dịch bệnh bùng phát.



Gần 1 tháng chống dịch, 2 lần bà Quyên ngất xỉu vì kiệt sức. Tổ Covid cộng đồng sợ gia đình lo lắng, đưa bà về chốt kiểm soát dịch nghỉ ngơi. Ai cũng lo cho sức khỏe của bà, dặn bà yên tâm nghỉ ngơi, công việc đã bố trí người phụ trách. Tuy nhiên, ở nhà được nửa ngày, bà lại tiếp tục xách túi “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Từng thùng mì tôm, bao gạo cùng nhu yếu phẩm do các Mạnh Thường Quân ủng hộ được đưa tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn kịp thời, giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, chấp hành nghiêm các quy định trong thời gian cách ly, phong tỏa. “Trải qua gian nan mới thấy tình làng nghĩa xóm thật ấm áp. Ngày gỡ phong tỏa bà con vui 1 thì tôi vui 10 bởi sự đồng lòng của họ đã có kết quả. Cuộc chiến chống dịch còn dài, các F0 sẽ xuất viện về nhà và nguy cơ tái phát dịch vẫn luôn tiềm ẩn. Vì vậy, mọi người vẫn luôn phải nêu cao cảnh giác, thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch”-bà Quyên trải lòng.



Gia đình anh Rmah Hin thuộc diện hộ nghèo. Vợ mất sớm, một mình anh làm thuê nuôi 5 đứa con. Đợt dịch vừa qua, đứa con út của anh không may trở thành F0, cả nhà bị cách ly, thiếu thốn đủ bề. Nhận được những phần quà từ bà Quyên, anh mừng khôn xiết: “Nhà vừa hết gạo ăn, mấy cha con không biết phải làm sao thì cô Quyên chở nhu yếu phẩm tới hỗ trợ. Sau đó vài ngày, cô lại ghé thăm và động viên mấy cha con cùng cố gắng. Với người dân chúng tôi, cô Quyên luôn gần gũi, cởi mở. Ai cũng biết ơn cô nhiều lắm”.



Phong tỏa là điều không ai mong muốn, trong tổ dân phố cũng xuất hiện một số trường hợp không chấp hành quy định cách ly. “Mưa dầm thấm lâu”, bà Quyên dành thời gian trò chuyện, lắng nghe tâm tư nguyện vọng từng trường hợp, giải thích cặn kẽ đồng thời đề xuất lên cấp trên có hướng giải quyết. Tổ dân phố có hơn 70% là đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi lần đi tuyên truyền, bà mời thêm người có uy tín đi cùng. Với những trường hợp quá khích, bà phải mời thêm Công an viên tham gia răn đe để làm gương. Bà tâm sự: “Biết công việc “vác tù và hàng tổng” chẳng đơn giản chút nào nhưng mình vì bà con mà cố gắng. Mình thương dân, làm việc bằng tất cả tinh thần trách nhiệm thì bà con sẽ thương lại mình thôi. Thật may, ông xã cùng con trai luôn chia sẻ công việc gia đình để tôi dành thời gian góp sức mình cho tổ dân phố”.



VŨ CHI