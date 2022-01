Những gương sáng trong học và làm theo Bác

(GLO)- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt sẽ ngày càng thêm”. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, nhiều cá nhân, tập thể đã có những cách làm hay, việc làm tốt, góp phần vào thành tựu chung của cơ quan, đơn vị, địa phương.





Tự giác nêu gương



Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Đại úy Đinh Ơring-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông) chia sẻ: “Anh em làm thì mình không thể nghỉ. Anh em gặp khó khăn, mình không thể ngó lơ mà phải gần gũi, lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ kịp thời. Tôi xây dựng cho mình tác phong làm việc khoa học, nói phải đi đôi với làm; khi xem xét quyết định việc gì thì phải nghiên cứu, phân tích toàn diện, tôn trọng quy luật khách quan, tranh thủ ý kiến của tập thể Ban Chỉ huy để có quyết định đúng đắn”.

Đại úy Đinh Ơring-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông) trò chuyện cùng nữ già làng Ksor H'Blâm. Ảnh: Anh Huy



Hiểu những khó khăn, bất cập trong đời sống của người dân, Đại úy Đinh Ơring tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị và cấp ủy, chính quyền xã Ia Mơr triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững với các mô hình hiệu quả. Trong đó, đơn vị duy trì có hiệu quả việc đưa đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ làng; phân công cán bộ, đảng viên tham gia phụ trách hộ… Già làng Ksor H'Blâm (làng Krông) dành những lời khen ngợi: “Bộ đội Ơring nhiệt tình, vui tính, dân làng rất quý. Mình thích những cán bộ nói được làm được như Ơring”.



Tự giác nêu gương cũng chính là sức mạnh nội tại để anh Trương Nguyên Cang-Bí thư Đoàn xã Ia Tô (huyện Ia Grai) tập hợp đoàn viên thanh niên. Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, mang đậm dấu ấn tuổi trẻ được triển khai giúp các em nhỏ có nơi vui chơi, giúp người nghèo an cư… với vai trò tiên phong của anh Cang. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, vai trò nêu gương của “thủ lĩnh” Đoàn được anh thể hiện với nhiều việc làm hiệu quả. Đó là sáng chế thiết bị sát khuẩn không chạm tay làm từ ống nhựa PVC và ống thép giúp người dân, nhất là các em học sinh dễ dàng sát khuẩn. Hiện tại, thiết bị này đang được sử dụng rộng rãi tại các trường học trên địa bàn xã Ia Tô bởi ưu điểm dễ làm, dễ di chuyển và đặc biệt giá thành chỉ bằng vài… bó rau. “Việc gì cũng phải làm từ nhỏ đến lớn, dễ đến khó, thấp đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hiện rốt ráo còn hơn trăm chương trình to tát mà làm không được, lời dạy của Bác đã soi đường, chỉ lối cho tôi trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên”-anh Cang chia sẻ.



Gắn với thực hiện nhiệm vụ



Để tạo bước chuyển mới trong phát triển nông nghiệp, nhiều năm qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa đã chủ động kết nối, khuyến khích người dân tạo chuỗi liên kết sản xuất bền vững, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, như: chuỗi sản xuất rau-củ-quả an toàn tại xã Tân Bình liên kết với Công ty TNHH Hương Đất An Phú; chuỗi sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C liên kết với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp trên địa bàn 10 xã; chuỗi sản xuất hồ tiêu sạch bền vững, cây ăn quả có múi tại các xã: Kon Gang, Nam Yang, Hải Yang liên kết với Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang...



Người dân và doanh nghiệp ở huyện Đak Đoa chia sẻ kinh nghiệm sản xuất sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Phan Lài

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, tỉnh ta có 3 tập thể, 6 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 46 tập thể, 65 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố biểu dương và tặng giấy khen cho 759 tập thể, 1.172 cá nhân; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 10 tập thể, 32 cá nhân.

Phát huy vai trò, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa cũng đã tham mưu triển khai hiệu quả Chương trình OCOP góp phần nâng cao giá trị sản xuất và tạo thương hiệu cho nông sản địa phương. Đến nay, huyện có 19 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh, trong đó 2 sản phẩm: bò khô Huy Vũ và tiêu hữu cơ Lệ Chí được Cục Công thương địa phương chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa cũng là 1 trong 3 tập thể của tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-phấn khởi cho hay: “Đó là vinh dự, động lực và là trách nhiệm để đơn vị không ngừng nỗ lực, chủ động, sáng tạo giúp người dân đẩy mạnh sản xuất”.



Đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể: tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 67,67%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt 5,17%; tỷ lệ hộ nghèo từ 19,71% (năm 2015) giảm xuống còn 4,5% (cuối năm 2020), tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 40,1% giảm xuống còn dưới 6,25% và không còn hộ chính sách thuộc diện nghèo…



ANH HUY - PHAN LÀI