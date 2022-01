"Những bông hoa trong vườn Bác"

(GLO)- Nhằm lan tỏa sâu rộng phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai vừa phát hành cuốn sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” (tập X). 53 câu chuyện được kể là những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo Bác bằng việc làm thiết thực, phục vụ lợi ích cộng đồng.

Năm qua, từ tỉnh đến trung ương đồng loạt tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, hàng trăm tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được vinh danh. Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc, nhằm ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác trong thời gian qua; kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước để từng tập thể, cá nhân tiếp tục sát cánh cùng hệ thống chính trị vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và phát hành cuốn sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” (tập X). Mỗi hình ảnh, bài viết trong tập sách là một câu chuyện cảm động về những tập thể, cá nhân biết vượt lên hoàn cảnh khó khăn, dám nghĩ, dám làm, hết lòng, hết sức vì lợi ích chung của cộng đồng.

Cuốn sách tập hợp 53 tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong mọi lĩnh vực của đời sống. Bạn đọc dễ dàng nhận thấy tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của những người lính Cụ Hồ qua bài viết “Cựu chiến binh TP. Pleiku đoàn kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo”; sự nhất trí, quyết tâm cao hoàn thành mọi nhiệm vụ của các chiến sĩ Công an trong tác phẩm “Đảng ủy Công an huyện Ia Pa: Điểm sáng trong học tập và làm theo Bác”. Ngoài ra, còn có rất nhiều tập thể tiêu biểu như Chi hội Phụ nữ thôn 1 (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa), làng Nhang Lớn (xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro), Hội Nông dân xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh)… Từng bài viết, từng câu chuyện bật lên sức mạnh của cộng đồng trong việc hiến đất, chung sức làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự địa phương cũng như bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” (tập X). Ảnh: Phương Vi

Chiếm phần lớn trong tập sách là những câu chuyện kể về từng cá nhân tiêu biểu với việc học và làm theo Bác từ những điều nhỏ bé, giản dị song có ý nghĩa hết sức lớn lao. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép, một sắc màu làm thành bức tranh khá toàn diện khi giới thiệu các điển hình trên mọi lĩnh vực của đời sống. Ở đó có Trung tá Đặng Quốc Văn-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang không ngừng nỗ lực vượt khó để đưa đơn vị liên tục đạt được nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ; có cô giáo Hoàng Thị Bảy-Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca (huyện Ia Pa) luôn tâm huyết, tận tâm với học trò vùng khó…

Đặc biệt, nhiều cán bộ ở buôn làng đã phát huy tốt vai trò “đầu tàu”, gương mẫu, phát huy được nội lực của quần chúng nhân dân trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Bằng lời nói, hành động, họ đã dìu dắt, tập hợp sức mạnh của thôn, làng để từng bước thay đổi diện mạo nơi mình sinh sống. Hàng trăm km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, “con đường hoa”, “hàng rào xanh” được làm mới. Người dân hình thành nếp sống văn minh với nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, thay đổi tập quán canh tác, những nét văn hóa truyền thống được trao truyền và giữ gìn… Và trong đó, không thể thiếu những gương sáng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19; nổi bật như những già làng trong bài viết “Những người “vác tù và” chống dịch Covid-19” đã trở thành điểm tựa vững chắc, lặng thầm bảo vệ cho dân làng không quản nắng mưa, bệnh tật.

53 tập thể, cá nhân kết thành bức tranh hết sức sinh động, nhiều sắc màu khi phản ánh khá đầy đủ, toàn diện những điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Điều đó cho thấy, học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và luôn được gắn chặt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho đến công việc thường ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Kết quả ấy đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tận tụy với công việc. “Sau khi phát hành, cuốn sách sẽ được cấp phát đến các tổ chức cơ sở Đảng và các cơ quan, đơn vị. Tập sách sẽ là tài liệu hữu ích cho việc tuyên truyền, cổ vũ, tạo sự lan tỏa sâu rộng hơn nữa việc học và làm theo Bác, để ngày càng có thêm nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, làm lợi cho cộng đồng”-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.