Người có uy tín chung tay đẩy lùi tà đạo "Hà Mòn"

(GLO)- Bằng trách nhiệm với cộng đồng, những người có uy tín ở xã Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền tiến hành vận động, thuyết phục những người lầm lạc từ bỏ tà đạo “Hà Mòn” trở về địa phương sinh sống ổn định, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo chân ông Yung-Phó Chủ tịch UBND xã Hà Ra, chúng tôi đến gặp ông Uơt-người có uy tín tiêu biểu của làng Kdung. Tiếp chuyện chúng tôi, ông Uơt kể: Năm 2009, do bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo nên 28 hộ dân trong làng đi theo tà đạo “Hà Mòn”. Họ tụ tập, trốn vào rừng sinh hoạt đạo trái pháp luật, bỏ bê công việc, gây mất an ninh trật tự. Lúc đó, buôn làng trở nên hiu quạnh. Thương bà con lầm lạc, ông tìm cách vận động họ trở về, từ bỏ tà đạo. Tuy nhiên, việc này gặp rất nhiều khó khăn vì họ ở sâu trong rừng, người thân trong gia đình ngại tiếp xúc với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, bên cạnh phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động qua các buổi họp dân, ông đến từng nhà có người thân theo tà đạo để gặp gỡ, khuyên răn và nhờ họ dẫn đường vào rừng, tìm cách thuyết phục những người lầm lỡ trở về sum họp với gia đình.

Sau khi nắm địa điểm, ông cùng người nhà lội suối, băng rừng tìm gặp để thuyết phục 28 hộ trở về. Ông Uơt chia sẻ: “Khi tới nơi, mình phân tích cái sai của tà đạo, khuyên mọi người hãy mau trở về với đức tin chính thống của đạo Công giáo, trở về với buôn làng để làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Nghe hợp tình, hợp lý và tin tưởng mình nên nhiều người từ bỏ tà đạo trở về làng. Từ đó, bà con trong làng luôn chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quay trở về với tôn giáo chính thống được Nhà nước công nhận”.

Ngoài tuyên truyền, vận động bà con, ông Uơt thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ vậy, làng chỉ còn 16 hộ nghèo. Bên cạnh đó, ông vận động bà con giữ gìn các nghề truyền thống và bảo tồn văn hóa cồng chiêng.

Ông Sum (bìa phải, làng Kret Krot) vận động người dân tập trung làm ăn, phát triển kinh tế (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: R’Ô HOK

Cũng là người có uy tín của địa phương, ông Sum (làng Kret Krot) cho biết: Làng có 174 hộ với 986 khẩu, 100% là người dân tộc Bahnar. Cách đây hơn chục năm, lợi dụng nhận thức hạn chế và điều kiện kinh tế khó khăn của bà con, các đối tượng xấu từ nơi khác vào làng dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia sinh hoạt tà đạo “Hà Mòn”. Tin lời kẻ xấu, gần 70% số hộ trong làng đi theo tà đạo, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình đó, ông phối hợp với hệ thống chính trị của làng tổ chức tuyên truyền, vận động bà con từ bỏ tà đạo, trở về sinh hoạt tôn giáo hợp pháp. Đối với số trốn vào rừng, ông phối hợp với lực lượng Công an thâm nhập, vây bắt các đối tượng cốt cán, cầm đầu. Bên cạnh đó, đối với những người vẫn còn cố chấp, ông đến tận nhà gặp gỡ, thuyết phục, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình để tháo gỡ và giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Nhờ vậy, đến nay, tình hình an ninh trật tự của làng đã ổn định, người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Ông Ngư (làng Kret Krot) trải lòng: “Năm 2009, mình bị các đối tượng xấu vào làng tuyên truyền, dụ dỗ. Tin lời họ, mình trốn vào rừng tụ tập sinh hoạt trái phép. Ở trong rừng không có gì ăn. Năm 2013, được cán bộ vận động, mình trở về đoàn tụ với gia đình, không nghe theo kẻ xấu nữa, cố gắng làm ăn nuôi dạy con cái”.

Ông Yung-Phó Chủ tịch UBND xã Hà Ra-thông tin: Do trình độ nhận thức của bà con còn hạn chế nên trước đây bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo theo tà đạo “Hà Mòn”. Để góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương, chúng tôi đã tăng cường công tác vận động, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho bà con, trong đó có sự hỗ trợ tích cực của những người có uy tín, đặc biệt là ông Uơt và ông Sum. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự ở địa phương đã ổn định. Mới đây, ông Uơt và ông Sum được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2021.