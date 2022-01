Gia Lai khen thưởng 38 tập thể, cán bộ, chiến sĩ Công an

(GLO)- Sáng 4-1, tại lễ chào cờ đầu tháng 1-2022, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đọc thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Công an; thư chúc mừng năm mới của Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và trao thưởng cho 38 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác.





Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh (thứ 4 từ trái sang) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Nguyễn Hữu

Trong thư chúc mừng năm mới 2022, Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2021. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Năm mới, với niềm tin, khí thế thi đua mới, mỗi đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy của Đảng, là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép vững chắc” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”.



Chúc mừng năm mới 2022, Thiếu tướng Rah Lan Lâm khẳng định những chiến công, thành tích xuất sắc trong các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; đấu tranh ngăn chặn tội phạm; công tác phòng-chống dịch Covid-19; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong năm 2021 của Công an Gia Lai... được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và quần chúng nhân dân ghi nhận, biểu dương. Phát huy kết quả đạt được, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện tốt các mặt công tác Công an năm 2022, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh.



Tại lễ chào cờ, 3 tập thể và 8 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch Covid-19; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 27 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng lực lượng; đấu tranh ngăn chặn tội phạm; phòng-chống dịch Covid-19.



NGUYỄN HỮU