Quân đoàn 3 giúp dân ứng phó với thiên tai, dịch bệnh

(GLO)- Ngoài chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn 3 còn bám sát địa bàn, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời giúp dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.





Xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó



Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn-Tư lệnh Quân đoàn 3-cho biết: “Thời gian gần đây, tỉnh Gia Lai liên tục bị dịch bệnh, mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, tính mạng của người dân. Với phương châm: “Chủ động phòng-chống, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, trong đó lấy phòng là chính”, Quân đoàn đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hậu quả do thiên tai gây ra; xây dựng phương án cụ thể, tăng cường công tác huấn luyện, nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy điều hành và năng lực tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng; cụ thể hóa nội dung huấn luyện về cứu hộ, cứu nạn thành kế hoạch, chương trình, nội dung thống nhất để tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sĩ trong xử lý các tình huống”.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 phun khử khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Nguyện



Ngoài tác động xấu bởi bão lũ, hạn hán, thời gian gần đây, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động huấn luyện, công tác của bộ đội và cuộc sống của người dân. Để chủ động phòng ngừa và ứng phó với dịch bệnh, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã chủ động phối hợp tổ chức khảo sát các địa bàn thường bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại thị xã Ayun Pa, huyện Krông Pa, Ia Pa, Chư Prông… Trên cơ sở khảo sát, đơn vị xây dựng và tổ chức huấn luyện theo nhiệm vụ cụ thể, phối hợp với địa phương xác định dự án di dời các hộ gia đình, các thôn, làng trong diện ảnh hưởng đến những nơi an toàn, thuận lợi phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống lâu dài.



Giúp dân bằng những việc làm thiết thực



Sư đoàn 320 và Lữ đoàn Công binh 7 có bề dày thành tích về phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ổn định cuộc sống.



Đại tá Lê Văn Quyên-Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 7-chia sẻ: Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, trước mùa mưa bão, đơn vị quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hậu quả do thiên tai gây ra, tăng cường và cụ thể hóa nội dung huấn luyện về cứu hộ, cứu nạn. Trong huấn luyện, đơn vị coi trọng huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện như: ca nô ST- 450, VSN 1.500 và xe lội nước bánh xích…; phổ biến kinh nghiệm, kỹ năng ứng phó với thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, đơn vị nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng phối hợp xử trí các tình huống, nhất là nhiệm vụ cứu người trong lũ; dùng các phương tiện chuyên dụng để cứu dân mắc kẹt trên nóc nhà, trên cây hay bị cô lập trong nước lũ.



Cùng với bão lũ, thời gian qua, dịch Covid-19 lây lan trên diện rộng gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, khi có lệnh là cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 lại lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ địa phương phòng-chống dịch. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, Quân đoàn đã điều động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng đến vùng tâm dịch như: Krông Pa, Ayun Pa, Ia Pa, TP. Pleiku để phun hóa chất tiêu độc khử trùng. Cùng với đó, đơn vị điều động hàng trăm y-bác sĩ tham gia khám, điều trị bệnh cho người dân địa phương; ưu tiên dành các phòng ở, nhà sinh hoạt của bộ đội để làm nơi cách ly cho bà con từ vùng dịch trở về; hỗ trợ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cho bà con vùng tâm dịch ở các địa phương nơi đơn vị đứng chân, góp phần giúp người dân yên tâm phòng-chống dịch bệnh.



Bên cạnh đó, đơn vị còn làm tốt công tác dân vận, giúp người dân địa phương phát triển kinh tế gia đình; sửa chữa, làm mới và di dời đến khu vực an toàn hàng trăm ngôi nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Phú Thiện; tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người và các gia đình chính sách khó khăn… Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 luôn có mặt ở những nơi xung yếu, nguy hiểm để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản và giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống đã tô thắm thêm truyền thống, bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.



LÊ QUANG