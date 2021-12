Người có uy tín góp sức giữ gìn an ninh trật tự

(GLO)- Trước đây, làng Nang (xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình đó, Công an xã Ia Sao đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tranh thủ người có uy tín để tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.





Đang thu hoạch cà phê nhưng ông Rơ Châm Phưi-Chấp sự điểm nhóm Tin lành làng Nang và những người uy tín trong làng vẫn dành một buổi chiều để gặp gỡ lãnh đạo Công an xã. Trong không khí thân tình, cởi mở, Trung tá Nguyễn Đức Hưng-Trưởng Công an xã vui vẻ hỏi thăm tình hình sức khỏe, tiến độ thu hoạch cà phê của dân làng. Ông Phưi nói: “Bà con thu hái cà phê cũng gần xong rồi. Hôm nay, Trưởng thôn Ksor Leo bận đi hòa giải vụ tranh chấp đất đai nên nhờ mình nhắn lại hôm khác ông ấy sẽ gặp cán bộ Hưng nhé”.

Trung tá Nguyễn Đức Hưng-Trưởng Công an xã Ia Sao phát tài liệu tuyên truyền cho người có uy tín làng Nang. Ảnh: Thúy Trinh



Tài liệu mà Trung tá Hưng chuyển cho người có uy tín là tờ rơi in màu về một số biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư do Công an tỉnh biên soạn. “Gia Lai đang vào mùa khô, nguy cơ cháy rất cao. Trước đây, đã có tình trạng cháy kho nông sản gây thiệt hại lớn. Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong tài liệu rất ngắn gọn, dễ hiểu. Chúng tôi mong các chú, các anh tranh thủ tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy nổ cho bà con”-Trung tá Hưng nói.



Trưởng Công an xã cũng trao đổi với những người có uy tín về diễn biến của dịch Covid-19, tình hình an ninh trật tự của xã và tại làng Nang; nêu một số thủ đoạn mới của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp nông sản. Anh cũng thông tin về việc Công an xã gọi hỏi, răn đe 2 thanh-thiếu niên trong làng là R.C.L. (SN 2005) và K.L. (SN 2003) về hành vi trộm cắp vặt, càn quấy, gây mất an ninh trật tự.



Với những câu từ mộc mạc nhưng chứa đầy sự quan tâm đến công việc của làng, ông Phưi thông tin: “Tình hình an ninh trật tự trong làng gần đây rất tốt. Người dân lo làm ăn, không ai tin theo kẻ lạ xúi giục vượt biên, theo FULRO hay vi phạm pháp luật. Bây giờ, làng chỉ còn tình trạng thanh-thiếu niên đua đòi đi xe phân khối lớn. Có đứa đòi bố mẹ bán đất, bán ruộng mua xe cho bằng bạn, bằng bè. Mua được xe rồi thì rủ nhau tụ tập, uống rượu, chạy ẩu, nẹt pô… rồi đi trộm cắp vặt để lấy tiền nhậu nhẹt, tiêu xài. Điển hình như hai cháu R.C.L. và K.L. Người làng thấy chúng nó trộm gà, trộm sầu riêng… Nhắc nhở nhiều rồi nhưng vẫn chứng nào tật nấy khiến gia đình và dân làng phiền lòng. Công an xã gọi lên làm cam kết, răn đe như vậy là đúng. Chúng tôi rất ủng hộ. Để xảy ra mấy việc này một phần là do lỗi của gia đình. Làm cha mẹ đừng nên nuông chiều con thái quá, khiến lũ trẻ đua đòi, uống rượu, sinh hư… Trong các buổi đi lễ cuối tuần hay họp dân, tôi cùng cán bộ Công an cũng nói với các cháu thanh-thiếu niên thế này: “Xe thì bố mẹ mua bằng mồ hôi, nước mắt. Các cháu đi ẩu như thế này là không được, phải đi cẩn thận để bảo vệ tính mạng của mình và người tham gia giao thông, giữ xe để sử dụng lâu dài. Nói một lần chưa được thì nói nhiều lần. Nói với các cháu rồi với cha mẹ nó nữa”.



Làng Nang là địa bàn giáp ranh với TP. Pleiku, có 220 hộ dân với 1.300 khẩu, 80% dân số là người dân tộc Jrai. Năm 2021, làng Nang được UBND xã Ia Sao đề xuất UBND huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Từ trưởng thôn, già làng, chức sắc, chức việc trong tôn giáo đều là những người đi đầu trong công tác xã hội, xây dựng, phát triển kinh tế gia đình và được người dân quý trọng.



Trung tá Nguyễn Đức Hưng cho biết: “Với vai trò là Trưởng Công an xã, Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ làng Nang, tôi thường xuyên gặp gỡ những người có uy tín để nắm thông tin về tình hình an ninh trật tự, lắng nghe họ đề đạt nguyện vọng của bà con trong làng để tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Nhận thức sâu sắc vai trò của người có uy tín trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã tích cực tiếp xúc, tranh thủ, vận động họ đồng hành, ủng hộ lực lượng Công an trong việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.



THÚY TRINH - LÊ ÁNH