Lực lượng Công an lập chiến công trong phong trào thi đua đặc biệt

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân-Lá chắn phòng-chống dịch Covid-19-Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội” do Bộ Công an tổ chức ngày 11-12, Công an tỉnh Gia Lai là 1 trong 11 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba.





Dấu ấn thực hiện “nhiệm vụ kép”



Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Bộ Công an phát động, Công an tỉnh đã nêu cao quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng-chống dịch bệnh, vừa đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động của tội phạm. Với phương châm “Giữ vững bên trong-bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”, “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng-chống dịch, mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch và đấu tranh ngăn chặn tội phạm”, Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và đạt được những kết quả quan trọng.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm (thứ 3 từ trái sang)-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Công an tỉnh đón nhận Huân chương Chiến công hạng ba. Ảnh: Hữu Trường





Nhiều vụ án mà Công an các đơn vị, địa phương điều tra làm rõ được lãnh đạo Bộ Công an, chính quyền các cấp đánh giá cao, tạo dư luận tốt trong quần chúng nhân dân. Điển hình như ngày 24-11-2021, Công an huyện Đức Cơ triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Lê Đình Ly, thu giữ 173 gram heroin và 150 gram ma túy đá. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 877 kg pháo nổ. Đây là vụ vận chuyển pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh bị bắt giữ. Cũng trong tháng 11, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh) đấu tranh triệt phá nhóm lâm tặc khai thác gỗ trái phép với số lượng lớn tại xã Chư Krêy (huyện Kông Chro); Công an các huyện Chư Pưh, Chư Prông nhanh chóng điều tra, khám phá 2 vụ án giết người, bắt giữ các đối tượng liên quan. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã triệt phá 2 đường dây đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia và 1 đường dây đưa người Trung Quốc, Việt Nam nhập cảnh trái phép từ các tỉnh phía Bắc; đã khởi tố 4 vụ án, 12 bị can về các tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất-nhập cảnh trái phép và trốn đi nước ngoài…



Trên lĩnh vực phòng-chống dịch Covid-19, Công an toàn tỉnh đã phối hợp kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát, đưa hơn 23.000 người đi cách ly tập trung; điều động hơn 1.800 cán bộ, chiến sĩ tham gia truy vết gần 2.000 trường hợp F1 và hơn 9.000 F2. Trong đợt cao điểm, số lượng công dân từ vùng dịch về địa bàn tỉnh tăng đột biến, lãnh đạo Công an tỉnh đã điều động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia quản lý địa bàn, quản lý cư trú.



Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã chỉ đạo lực lượng rà soát, nắm chắc số lượng công dân về địa bàn, chủ động triển khai thu thập dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân đối với số người đi làm ăn xa, chưa được cấp. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, lực lượng Công an phối hợp yêu cầu hơn 27.500 trường hợp từng đi đến các vùng có dịch tới địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp khai báo y tế, phòng dịch; tham mưu, xử phạt hơn 590 trường hợp vi phạm các quy định phòng-chống dịch với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng; xử phạt 7 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan dịch bệnh với tổng số tiền 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chốt chặn tại 39 điểm kiểm soát với gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại 11 khu vực cách ly tập trung và 11 cơ sở y tế; 45 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Biên phòng kiểm soát tại 27 chốt cố định và 12 chốt lưu động để tuần tra, quản lý, giám sát chặt chẽ tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở… Qua đó, Công an toàn tỉnh đã góp phần cùng các lực lượng ngăn chặn, kiềm chế dịch bệnh.



Lan tỏa hình ảnh đẹp trong lòng người dân



Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an có những nghĩa cử cao đẹp, để lại tình cảm sâu đậm trong lòng người dân. Điển hình như lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) phối hợp tổ chức dẫn 63 đoàn với hơn 30.000 người về các tỉnh phía Bắc, miền Trung, đồng thời hỗ trợ lương thực, xăng và nhu yếu phẩm, bảo đảm cho mọi người trở về an toàn; phân loại, vận chuyển hơn 6.500 xe máy của công dân từ vùng dịch về đến các khu cách ly tập trung để bàn giao cho bà con.



Hình ảnh lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp cứu 3 người dân mắc kẹt giữa dòng nước sông Ba chảy xiết ở huyện Kông Chro vào ngày 9-11; cứu 23 người thoát nạn trong mưa lũ tại thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa vào ngày 20-11 thể hiện sự mưu trí, xả thân cứu người. Những việc làm này được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.



Bên cạnh đó, để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn tại các thôn, làng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lực lượng Công an toàn tỉnh đã quyên góp trao tận tay những phần quà ý nghĩa cho người dân. Đặc biệt, vào ngày 2-11-2021, Trung sĩ Phạm Hoài Nam và Hạ sĩ Ksor Vi (Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an thị xã Ayun Pa) nhặt được 505 triệu đồng đã trả lại cho người đánh rơi. Đại úy Nguyễn Trung Thành-cán bộ Công an phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) 2 lần hỗ trợ sản phụ bất ngờ chuyển dạ sinh con trên đường một cách an toàn. Những hành động này đã để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an “bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.



HỮU TRƯỜNG