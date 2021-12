Cán bộ Mặt trận đặt công việc lên hàng đầu

(GLO)- Trong 6 năm qua, bà Nguyễn Thị Miền-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kbang đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư thông qua những hoạt động ý nghĩa.





Khi nhận nhiệm vụ liên quan đến công tác vận động quần chúng, bà Miền không tránh khỏi những lo lắng, áp lực. Vì công tác “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trước nay chưa khi nào dễ dàng. Trong khi đó, thị trấn Kbang lại đông dân cư, tình hình mọi mặt còn nhiều khó khăn, phức tạp. Để người dân nghe, tin và hưởng ứng tham gia các phong trào là điều không dễ.

Bà Nguyễn Thị Miền trao tiền hỗ trợ làm nhà cho gia đình anh Trần Văn Ước (tổ 9, thị trấn Kbang). Ảnh: Anh Huy



Nhưng với tinh thần tiền phong, gương mẫu của người đảng viên cộng với sự nhiệt tình, trách nhiệm, không ngại gian khó, bà Miền dành nhiều thời gian nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ, sâu sát cơ sở, lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Bà tập trung nghiên cứu, xây dựng cho mình phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với các phong trào thi đua, cuộc vận động. Điển hình là 2 cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Theo bà, khi tinh thần chủ động, sáng tạo trong đoàn viên, hội viên và người dân đã được phát huy thì việc khó đến đâu cũng sẽ tìm ra cách giải quyết hợp lý, thấu đáo và hiệu quả.



Minh chứng là giai đoạn 2016-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kbang phối hợp vận động người dân đóng góp trên 2 tỷ đồng, hiến 1.330 m2 đất và tham gia hàng ngàn ngày công để tu sửa, làm mới 5.487 m đường giao thông nông thôn. Đồng thời, 45 hộ dân đã tự nguyện di dời hàng rào, chuồng trại để chỉnh trang khuôn viên nhà; xây dựng 106 nhà tiêu hợp vệ sinh và lắp đặt điện chiếu sáng tại 21 đoạn đường đảm bảo được tiêu chí “sáng-xanh-sạch-đẹp”. Cũng trong giai đoạn này, từ nhiều nguồn hỗ trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã xây dựng mới và sửa chữa 23 ngôi nhà cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Riêng năm 2021 đã có 14 ngôi nhà được xây dựng và sửa chữa từ các nguồn quỹ do MTTQ cấp trên phân bổ và MTTQ thị trấn kêu gọi, vận động với tổng trị giá hơn 470 triệu đồng.



Vợ mất sớm, anh Trần Văn Ước (tổ 9) một mình bươn chải, làm thuê để nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Lao lực quá sức nên anh thường xuyên đau ốm, ngôi nhà xuống cấp cũng không có điều kiện sửa chữa. Thấu hiểu hoàn cảnh của anh Ước, bà Miền đã đề xuất trích 35 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, thị trấn và trực tiếp đứng ra vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ trên 45 triệu đồng nữa cùng hơn 50 ngày công xây dựng ngôi nhà mới cho anh. “Nhiều khi tôi cứ tưởng mình đang mơ. Quả thật ngôi nhà mới là niềm mơ ước không dễ gì có được. Tôi hạnh phúc và biết ơn các ngành, các cấp, nhà hảo tâm vô cùng”-anh Ước bộc bạch.



Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, trong vai trò Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn, bà Miền đã cùng với các lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch. Với vai trò “đầu tàu”, từ năm 2020 đến nay, bà Miền cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kbang đã đứng ra kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ công tác phòng-chống dịch với số tiền trên 257 triệu đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu; phối hợp với các tổ chức thành viên kêu gọi hỗ trợ trên 4 tấn rau củ quả gửi tặng người dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.



Nhận xét về nữ cán bộ làm công tác Mặt trận, Bí thư Đảng ủy thị trấn Kbang Đặng Công Giao cho biết: “Đồng chí Nguyễn Thị Miền là nữ cán bộ năng nổ, có khả năng tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết rất tốt. Miệng nói tay làm, đặt công việc lên hàng đầu, nhiều năm qua, đồng chí dành nhiều sự quan tâm đến các hoạt động hướng về cộng đồng, những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội và có sự giúp đỡ cụ thể. Việc làm của đồng chí rất thiết thực, ý nghĩa, được cán bộ và người dân ghi nhận, đánh giá cao”.



ANH HUY - LÊ ĐẠI