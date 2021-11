Phát huy nội lực, xây dựng làng O Ngol ngày càng vững mạnh

(GLO)- Sáng 5-11, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng O Ngol (xã Ia Vê, huyện Chư Prông).



Tham dự ngày hội còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Chư Prông; đại diện chính quyền xã Ia Vê cùng đông đảo bà con làng O Ngol.



Trong Ngày hội Đại đoàn kết, các con đường ở làng O Ngol đều được cắm cờ, treo băng rôn rực rỡ. Không ai bảo ai, bà con trong làng đều ý thức dọn dẹp, phát quang bụi rậm để tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp chào mừng ngày hội lớn. Ngày hội được tổ chức tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng O Ngol, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ngày hội năm nay không tập trung đông người mà chỉ đại diện từng gia đình tham gia.



Người dân đồng lòng



Làng O Ngol hiện có 116 hộ với 465 khẩu, 85,34% là người dân tộc Jrai. “Người dân trong làng biết tự lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; siêng năng lao động sản xuất, phát huy lợi thế của đất đai và chọn giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, thu nhập cao. Sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ của Nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác của xã hội để phấn đấu thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống. Trong năm 2021, làng O Ngol có 2 hộ thoát nghèo, 8 hộ thoát cận nghèo”-ông Rơ Mah Anin-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng O Ngol vui mừng báo cáo tại ngày hội.

Đại diện 5 gia đình tiêu biểu của làng O Ngol ký kết giao ước thi đua trước sự chứng kiến của các đại biểu. Ảnh: Phan Lài



Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với xây dựng làng nông thôn mới, Ban Công tác Mặt trận làng đã vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy, người dân dần thay đổi nhận thức, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, trở thành điển hình trong phát triển kinh tế gia đình như: anh Rơ Mah Chun, Siu Klôn, Lê Bá Hồng và chị Rơ Mah Bới…



Ông Siu Mách-người dân làng O Ngol-cho biết: “Nhờ có các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan mô hình do các cấp, ngành tổ chức, mình có thêm kiến thức và động lực để áp dụng vào mô hình kinh tế của gia đình. Hiện tại, mỗi năm gia đình mình thu nhập gần 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí”.



Bên cạnh phát triển kinh tế, Ban Công tác Mặt trận làng đã tuyên truyền, bà con tích cực dọn dẹp cảnh quan, đào hố rác, làm chuồng trại xa nhà ở, nạo vét kênh mương, nhà vệ sinh… Đến nay, 100% các hộ dân trong làng đều có chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm xa nhà ở; 100% gia đình đều có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn; 100% hộ có hàng rào cây xanh. Cùng với đó, bà con tích cực hiến đất, đóng góp ngày công đắp đập Ia Glai; 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa.



Làng O Ngol luôn chú trọng việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các phong tục tập quán truyền thống của người địa phương. Làng có 1 nhà rông, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng, 3 bộ cồng chiêng. Năm 2021, 95/116 hộ dân trong làng được công nhân hộ gia đình văn hóa. Các hủ tục lạc hậu được xóa bỏ; trong làng không còn tình trạng thách cưới, phạt vạ, không tổ chức ma chay, cưới hỏi dài ngày, tốn kém. Nhân dân trong làng thường xuyên quan tâm, động viên con, cháu học tập, không bỏ học giữa chừng.



Để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng-chống dịch Covid-19, Ban Công tác Mặt trật làng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: sử dụng xe máy chở loa đài để tuyên truyền những thông tin liên quan đến dịch Covid-19 trên những con đường chính; đi từng nhà để nhắc nhở người dân thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế; đóng góp nhu yếu phẩm cho các khu cách ly trên địa bàn huyện…



Phát huy sức mạnh đoàn kết



Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay tại làng O Ngol không tập trung đông người và tổ chức đảm bảo phương châm an toàn, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo ý nghĩa, cổ vũ người dân tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua tại địa phương. Ông Siu Huỳnh-Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn O Ngol-bày tỏ: “Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng, chung sức của người dân, làng đã về đích nông thôn mới vào năm 2018. Với những kết quả đã đạt được, bà con trong làng phấn khởi, giúp nhau làm kinh tế và xây dựng làng ngày càng phát triển. Hiện tại, làng chỉ còn 8 hộ nghèo, chúng tôi sẽ đoàn kết, nỗ lực để giúp bà con thoát nghèo bền vững trong thời gian tới”.



Về dự ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và người dân làng O Ngol. Nổi bật là công tác phòng-chống dịch Covid-19, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ trái qua) trò chuyện cùng người dân làng O Ngol (xã Ia Vê, huyện Chư Prông). Ảnh: Phan Lài



Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là cội nguồn của sức mạnh, nguồn cổ vũ, động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để chúng ta đánh giá lại kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.



Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn người dân làng O Ngol tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết thực hiện hiệu quả hơn nữa việc xây dựng làng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư, truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương, các hương ước, quy ước ở khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của làng nói riêng và xã, huyện nói chung. Phát huy nội lực, vận động các nguồn lực triển khai xây dựng mô hình điểm về phát triển kinh tế hộ gia đình và từng bước nhân rộng trên địa bàn, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư để xây dựng làng O Ngol ngày càng phát triển. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động bà con tham gia, ủng hộ và thực hiện tốt các quy định về phòng-chống dịch Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và không chia sẻ các thông tin sai trái liên quan đến dịch Covid-19.



Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận làng O Ngol đã phát động thi đua năm 2022; đại diện 5 hộ dân tiêu biểu của làng đã ký kết giao ước thi đua năm 2022.



Tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 1 phần quà cho cán bộ và nhân dân làng O Ngol. Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Prông tặng 1 suất quà cho làng. Đồng chí Rah Lan Chung (bìa trái)-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng phần quà cho người dân làng O Ngol. Ảnh: Phan Lài

PHAN LÀI