Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị xã An Khê

(GLO)- Sáng 5-11, ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con Nhân dân thôn 6 (xã Thành An, thị xã An Khê).





Tham dự ngày hội còn có ông Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê; đại diện Sư đoàn Bộ binh 2 và đại diện các hộ dân của thôn 6.



Trong không khí phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu, cán bộ và Nhân dân thôn 6 đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua 91 năm xây dựng và trưởng thành; vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của thôn trong năm 2021; công bố quyết định công nhận gia đình văn hóa và khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng; phát động, ký cam kết thi đua năm 2022 và giới thiệu một số sản phẩm nông nghiệp do bà con trong thôn sản xuất.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (bìa phải) tặng quà cho cán bộ và Nhân dân thôn 6. Ảnh: Lê Đại





Thôn 6 có 203 hộ/712 nhân khẩu, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 1,5%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 0,005% (1 hộ).



Những năm qua, thôn 6 luôn là một trong những khu dân cư tiêu biểu của xã Thành An và thị xã An Khê trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư đã có nhiều chuyển biến tích cực về cả vật chất và tinh thần; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, quy chế dân chủ ở cơ sở được bảo đảm thực hiện; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, không có các tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, các mâu thuẫn nảy sinh trong người dân giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Nhân dân tích cực tham gia phòng-chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Gia Lại chung sức xây dựng nông thôn mới”; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 47 triệu đồng/năm; hộ nghèo còn 1 hộ và không có hộ cận nghèo; 100% gia đình có phương tiện nghe, nhìn; tỷ lệ hộ gia đình có công trình vệ sinh đảm bảo đạt 100%; có 85% hộ gia đình có kết nối Internet; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94%; 100% học sinh trong độ tuổi đến trường; trẻ em được tiêm chủng đầy đủ và không có trẻ bị suy dinh dưỡng; 98,7% người dân tham gia bảo hiểm y tế...



Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hồ Văn Điềm đã biểu dương những kết quả mà cán bộ, Nhân dân thôn 6 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, ông mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đồng thuận xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng-chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, xây dựng thôn 6 ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị cấp ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo người dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát; cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, khiêm tốn, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân và có trách nhiệm với dân đề xây dựng thôn ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng nâng cao.



Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thị xã An Khê, xã Thành An đã trao tặng nhiều phần quà cho Nhân dân thôn 6.



LÊ ĐẠI