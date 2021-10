Trưởng thôn hết mình vì việc chung

(GLO)- Gần 10 năm trên cương vị Trưởng thôn An Phú (xã Phú An, huyện Đak Pơ), ông Nguyễn Văn Chín luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động, nhất là vận động người dân chăm lo phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng quê hương.





Thôn An Phú có 314 hộ với 1.124 khẩu. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong việc đoàn kết, tập hợp người dân phát triển kinh tế-xã hội, ông Chín đã có những việc làm cụ thể, thiết thực.

Ông Nguyễn Văn Chín (đứng giữa)-Trưởng thôn An Phú, xã Phú An, huyện Đak Pơ tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Minh



Từ khi được bầu giữ chức Trưởng thôn (năm 2012), ông Chín luôn tích cực phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Đồng thời, vận động các hộ dân thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế.



Nhờ sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của ông Chín, bà con thôn An Phú đã mạnh dạn đầu tư kinh phí; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; triển khai hiệu quả nhiều mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Có thể kể đến một số mô hình như: trồng nấm, nuôi bò vỗ béo, nuôi gà thả vườn, trồng cây ăn quả… “Nếu năm 2012, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 18 triệu đồng thì đến cuối năm 2020 đã tăng lên 42 triệu đồng. Tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng; hơn 90% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Hiện thôn chỉ còn 3 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo”-ông Chín thông tin.



Trước đây, gia đình anh Nguyễn Thanh Đạt có 5 sào đất chuyên trồng rau, ớt nhưng thu nhập không cao. Được ông Chín tư vấn, năm 2017, anh Đạt chuyển sang chăn nuôi bò vỗ béo và gà thả vườn. Anh chia sẻ: “Từ khi chuyển sang chăn nuôi, mỗi năm gia đình thu nhập gần 200 triệu đồng, tăng gấp 5 lần so với trồng rau. Năm 2020, thấy ông Chín hiến gần 100 m2 đất vườn để làm đường giao thông nông thôn và đóng góp ngày công, tiền bạc, người dân chúng tôi đồng tình làm theo. Kết quả, bà con đã tự nguyện hiến 2.500 m2 đất, đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng đổ bê tông các tuyến đường nội thôn, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng và lắp đặt đường điện chiếu sáng. Riêng gia đình tôi hiến gần 100 m2 đất và góp gần 8 triệu đồng”.



Chứng kiện sự đổi thay của thôn, ông Trần Thảo cho hay: Được sự quan tâm của các cấp, chính quyền và sự năng động, nhiệt tình của ông Chín, diện mạo An Phú đã có nhiều đổi thay, ngày càng khởi sắc. Hiện nay, 100% đường nội thôn được mở rộng, bê tông hóa và có điện chiếu sáng vào ban đêm. Đời sống người dân có sự chuyển biến tích cực, trật tự an ninh được đảm bảo, công tác an sinh xã hội được quan tâm kịp thời.

Hiện nay, 100% đường nội thôn An Phú (xã Phú An, huyện Đak Pơ) được bê tông hóa và có điện chiếu sáng vào ban đêm. Ảnh: Ngọc Minh



Cũng theo ông Thảo, nhờ có ông Chín cùng Ban Công tác Mặt trận thôn thường xuyên vận động mà người dân ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, không còn tình trạng vứt rác, xả nước thải sinh hoạt ra ngoài đường. Bà con tích cực trồng hoa, cây cảnh, chỉnh trang khuôn viên nhà ở và tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần.



Trao đổi với P.V, ông Đoàn Minh Duy-Bí thư Đảng ủy xã Phú An-nhận xét: Trên cương vị Trưởng thôn, ông Nguyễn Văn Chín luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương, nhất là huy động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ông Chín được Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.



