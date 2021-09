Kpuih Peo: Ngọn đuốc dẫn đường của làng Do

(GLO)- Già làng Kpuih Peo (làng Do, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) được người dân ở vùng biên giới nhắc đến như một tấm gương vượt khó trong lao động sản xuất. Ngoài ra, ông còn tích cực vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người dân cách làm kinh tế, phát huy sức mạnh đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thôn làng giàu đẹp.





Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đến thăm nhà già làng Kpuih Peo là căn phòng khách được ông thiết kế như một “phòng truyền thống”. Không phân chia thành các chủ đề, các mảng khen thưởng, thành tích, nhưng tại đây, già làng Peo đã đem đến cho mọi người những hình ảnh đẹp về quê hương, đất nước, tình đoàn kết quân dân, đặc biệt là hơn 50 bằng khen, giấy khen và Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba mà ông được tặng thưởng. Căn phòng đẹp, trang trọng, ý nghĩa, cũng giống như những gì mà thời gian qua ông đã đóng góp cho dân làng, cho vùng đất biên giới của Tổ quốc.

Niềm vui của già làng Kpuih Peo khi đón nhận những tấm bằng khen, giấy khen. Ảnh: Lê Quang



Già làng Kpuih Peo chia sẻ: Đối với bà con dân tộc mình thì cây lúa, hạt gạo là nguồn sống. Thời gian gần đây, do mở rộng diện tích các loại cây công nghiệp nên diện tích cây lúa bị thu hẹp. Hàng năm, nguồn thu từ cà phê, điều, cao su, mì của người dân cũng khá cao, có nhà thu 200-300 triệu đồng. So với trồng lúa thì tiền có được nhiều hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà có tiền là cả ngày rủ nhau uống rượu, tiêu xài vào những thứ không cần thiết nên cứ đến thời điểm giáp hạt lại thiếu đói. “Mình là đảng viên mà thấy bà con thiếu đói thì buồn cái bụng lắm. Mình vừa báo cáo với chính quyền tìm hướng giải quyết, vừa chạy vào Công ty 74 kêu gọi hỗ trợ gạo để giải quyết cái đói trước mắt. Sau đó, mình tham mưu Đảng ủy xã nhờ đơn vị tạo điều kiện cho bà con trồng lúa trên đất tái canh cây cao su”-già Peo trải lòng.



Có đất, có giống lúa, lại có phân bón của bộ đội hỗ trợ, nhưng để trồng cây lúa phát triển là chuyện không dễ dàng với bà con. Lúc này, già Kpuih Peo lại tiên phong trồng “cây lúa canh tác”. Ban đầu, ông nhận 1 ha. Quyết không để “bại trận”, già làng tranh thủ học tập kinh nghiệm của người dân các địa phương khác đã trồng trên đất tái canh cây cao su, rồi nhờ cán bộ kỹ thuật của Công ty 74 giúp đỡ. Mùa vụ đầu tiên, ông thu về gần 6 tấn lúa. Thấy già làng làm được, dân làng đến đăng ký nhận đất tái canh cây cao su trồng thêm lúa, khoai lang, đậu phộng. Cùng với đó, nhiều hộ dân đăng ký nhận chăm sóc cao su mới trồng, vào làm công nhân Công ty 74 nên thu nhập lại càng cao. Kinh tế phát triển, nhận thức của bà con cũng thay đổi. Trước đây 8 giờ đi làm, 3 giờ chiều về, tối ra đường sợ “con ma” thì nay 3 giờ sáng bà con đã đi cạo mủ cao su, đến 5-6 giờ chiều mới về nhà.



Nhờ đó, tiếng nói của già Kpuih Peo được mọi người lắng nghe và tôn trọng. Trò chuyện cùng chúng tôi, ông nói: “Những năm qua, kinh tế gia đình của đồng bào các dân tộc trên địa bàn đã có bước phát triển vượt bậc, đời sống bà con được nâng lên một bước. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít bà con, đặc biệt là có thanh niên bị các đối tượng xấu lợi dụng làm điều sai trái. Bằng uy tín của mình, tôi tiếp xúc, tuyên truyền, vận động để bà con nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần củng cố niềm tin của bà con vào Đảng, chính quyền”.

Thông qua các cuộc họp hoặc trực tiếp đến từng gia đình, già Kpuih Peo tuyên truyền, vận động bà con tham gia đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm; không tin, không nghe, không đi theo kẻ xấu. Đặc biệt, khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, bà con đều báo cáo kịp thời để chính quyền xử lý. Vì vậy, những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được đảm bảo. Đây là tiền đề để cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.



Trao đổi với chúng tôi, ông Kpuih Bang-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Dơk-khẳng định: Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của già làng Kpuih Peo. Ông thực sự là ngọn đuốc dẫn đường để bà con dân làng Do nói riêng, vùng biên giới Đức Cơ nói chung vươn lên trong khó khăn, đoàn kết lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.



LÊ QUANG