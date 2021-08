Xây dựng lực lượng Công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8), phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về những thành tích mà lực lượng Công an toàn tỉnh đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.





* P.V: Xin Thiếu tướng khái quát về lịch sử 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an tỉnh?



Thiếu tướng Rah Lan Lâm. Ảnh: Lê Anh

- Thiếu tướng RAH LAN LÂM: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lực lượng Công an Gia Lai ra đời, gồm Ty Trinh sát và Ty Cảnh sát. Thực hiện Sắc lệnh số 23/SL ngày 21-2-1946 của Hồ Chủ tịch và Nghị định số 121/NĐ ngày 18-4-1946 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Ty Công an Gia Lai được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ty Cảnh sát và Ty Trinh sát.



Từ những ngày đầu thành lập, lực lượng Công an tỉnh tích cực tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ chính quyền cách mạng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Khu ủy khu V, Công an khu V và Tỉnh ủy, Công an tỉnh dựa vào dân, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn vừa thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng-chống phản cách mạng, vừa vũ trang chiến đấu, đánh địch trên mọi mặt trận; đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố cơ sở, ra sức ngụy vận, phá âm mưu của địch, vũ trang cho Nhân dân, chống chính sách dồn dân của địch, cùng toàn dân củng cố khối đoàn kết kháng chiến. Lực lượng Công an đã phá tan các đồn địch, tiêu diệt hàng trăm tên cầm đầu, hội tề ác ôn và nghiêm khắc cảnh cáo nhiều tên khác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.



Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ an toàn căn cứ địa cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân; cùng các lực lượng cách mạng liên tục tiến công địch, đánh thắng bọn tình báo, gián điệp, tề ngụy, ác ôn, đánh bại các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, cao trào làm thất bại âm mưu lấn chiếm của địch, hỗ trợ Chiến dịch Tây Nguyên, tiến đến cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.



Sau ngày thống nhất, Công an tỉnh Gia Lai-Kon Tum tập trung lực lượng đấu tranh làm thất bại “Kế hoạch hậu chiến”, bóc gỡ mạng lưới địch cài lại; tổ chức giáo dục, cải tạo hàng ngàn đối tượng ngụy quân, ngụy quyền; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đập tan âm mưu, hoạt động chống phá của tổ chức phản động FULRO; đẩy mạnh truy quét tội phạm hình sự, bắt, xử lý nghiêm các loại tội phạm; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Bên cạnh đó, phối hợp các lực lượng, ban, ngành liên quan tổ chức phát động quần chúng, triển khai phòng thủ bảo vệ biên giới, xây dựng phòng tuyến an ninh nhân dân.



Năm 1991, sau khi tỉnh Gia Lai tái lập, Công an tỉnh tiếp tục tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp tổ chức truy quét FULRO, bóc gỡ hàng ngàn cơ sở ngầm cài cắm ở các buôn làng, góp phần chấm dứt hoạt động vũ trang của FULRO trên địa bàn tỉnh; đấu tranh phòng-chống tội phạm hình sự, kinh tế, công tác quản lý hành chính tiếp tục được duy trì, củng cố, đạt kết quả cao. Đặc biệt, từ năm 2001 đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh một số thời điểm diễn biến phức tạp, Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất thực hiện nhiệm vụ bám địa bàn, tập trung nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, kiên quyết giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại địa bàn.



Lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, đấu tranh, xóa bỏ hàng trăm khung FULRO, “Tin lành Đê ga”, điểm nhóm phục hồi hoạt động, xử lý hàng ngàn đối tượng. Cụ thể, tổ chức đấu tranh, giải quyết ổn định 2 vụ bạo loạn năm 2001, 2004, bắt giữ trên 700 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu phản động; kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật; tăng cường công tác vận động quần chúng, nhất là tuyên truyền chính sách đại đoàn kết toàn dân, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Đại tá Dương Văn Long (bìa phải)-Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các đơn vị phá án tại buổi trao trả bộ cồng chiêng cho đại diện Giáo họ Pleiku Roh. Ảnh: Hữu Trường





Từ năm 1986 đến nay, Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ trên 20.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt hàng chục ngàn đối tượng; triệt phá trên 200 nhóm với trên 1.000 đối tượng; bắt, xử lý hàng trăm vụ, hàng ngàn đối tượng phạm tội về ma túy; triển khai thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự...; tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân giao nộp hàng ngàn vũ khí, công cụ hỗ trợ; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong thực hiện “Tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự”; nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục người phạm tội và tệ nạn xã hội tại cộng đồng.



* P.V: Thiếu tướng có thể điểm qua những kết quả nổi bật của Công an tỉnh trong thời gian gần đây?



- Thiếu tướng RAH LAN LÂM: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch, biện pháp công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung lực lượng đấu tranh, giải quyết hiệu quả vấn đề FULRO, “Tin lành Đê ga”, người dân tộc thiểu số trốn sang Campuchia, Thái Lan. Phối hợp các lực lượng tổ chức truy bắt hết số đối tượng tà đạo “Hà Mòn”. Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ việc phức tạp, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.



Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2021, Công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 307/355 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 86,5%. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Cảnh sát Ma túy tập trung phát hiện, bắt giữ trên 400 vụ/hơn 1.000 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tiêu biểu là xác lập, khám phá thành công chuyên án thu giữ 1,2 kg ma túy đá xảy ra vào ngày 21-7-2021 tại xã Ia Phí, huyện Chư Păh. Đây là vụ án có số lượng ma túy đá thu giữ lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay.



Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra.



Cùng với đó, Công an tỉnh tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện bố trí cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí 4 cấp Công an, theo hướng tăng cường cho đơn vị trực tiếp chiến đấu tại cơ sở. Đến nay, Công an tỉnh đã điều động, bố trí đủ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an tại 195/195 xã, thị trấn.



Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, lực lượng Công an tỉnh luôn thường trực tuyến đầu, phối hợp lực lượng chức năng điều tra, truy vết thần tốc, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch bệnh; góp phần thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” được giao.



* P.V: Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh đã đề ra phương hướng hành động cụ thể như thế nào, thưa Thiếu tướng?



- Thiếu tướng RAH LAN LÂM: Nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, giữ vững niềm tin đối với Đảng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.





Những phần thưởng cao quý: Công an tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, 2 Huân chương Giải phóng hạng nhì, 8 Huân chương Giải phóng hạng ba, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng ba; 7 tập thể, 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thứ nhất, lực lượng Công an tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và trên địa bàn tỉnh.



Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, nhất là công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình kịp thời phục vụ công tác tham mưu, đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị.



Thứ ba, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, hoạt động băng, nhóm nguy hiểm; tội phạm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ gây án; tội phạm giết người, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm ma túy, kinh tế, buôn lậu, môi trường, sử dụng công nghệ cao…



Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.



Thứ năm, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng-chống dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an tỉnh.



Thứ sáu, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.



* P.V: Xin cảm ơn Thiếu tướng!



LÊ ANH (thực hiện)