Đại hội đại biểu Phụ nữ thị xã An Khê nhiệm kỳ 2021-2026

(GLO)- Ngày 17-8, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ thị xã lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) với sự tham dự của 132 đại biểu đại diện cho 9.920 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.





5 năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ thị xã đã đoàn kết, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua của tỉnh, của địa phương và của Hội như cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”; phong trào “Hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Ngọc Minh



Thông qua các hoạt động của Hội đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Các hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm. Công tác vận động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc được chú trọng, góp phần nâng tổng số “Gia đình văn hóa” của toàn thị xã đạt 85,9% tăng 5,5% so với năm 2015. Công tác tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội được các cấp Hội thị xã chú trọng. Trong 5 năm, đã có 534 hội viên được kết nạp, nâng tổng số hội viên toàn thị xã lên 9.920 hội viên.



Nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như: Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 1 hộ phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, ưu tiên hộ phụ nữ là người dân tộc thiểu số; mỗi năm hỗ trợ ít nhất 7 gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” bền vững; đến cuối nhiệm kỳ, mỗi cơ sở Hội nhân rộng ít nhất 1 thôn/làng/tổ dân phố phụ nữ kiểu mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh….



Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN thị xã khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm 17 ủy viên. Bà Trịnh Thị Lê tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026). Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.



Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê tặng Hội LHPN thị xã bức trướng với nội dung Hội LHPN thị xã “Đoàn kết-sáng tạo-bình đẳng-phát triển”; Hội LHPN tỉnh tặng Hội LHPN thị xã bức tranh Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 10 tập thể, 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động, phong trào phụ nữ thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.



NGỌC MINH