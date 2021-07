Tuổi trẻ Binh đoàn 15: Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

(GLO)- Xung kích, tình nguyện, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, thế hệ trẻ Binh đoàn 15 tiếp tục phát huy truyền thống, thi đua lao động sản xuất nhằm góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.





Chị Lê Thị Thu Hiền-Bí thư Chi Đoàn cơ quan Chi nhánh Công ty 75 đã 10 lần tham gia hiến máu nhân đạo. Không những thế, với tư cách là Bí thư Chi Đoàn, chị đề xuất lãnh đạo đơn vị phối hợp với các cơ quan chuyên môn kêu gọi đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu. “Với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, bản thân tôi thường xuyên tham gia các đợt hiến máu”-chị Hiền cho biết.

Đoàn viên, thanh niên Chi nhánh Công ty 75 tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Hiến máu tình nguyện là hoạt động nổi bật nhất của tuổi trẻ Binh đoàn trong thời gian qua. Theo đó, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia 2 đợt hiến máu tình nguyện tại huyện Đức Cơ và Ngày hội “Hiến máu an toàn, không ngại Covid-19” tại Bệnh xá Công ty Bình Dương. Cùng với đó, Đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty 75 phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn tổ chức 1 đợt vận động hiến máu khẩn cấp và thu được 750 đơn vị máu an toàn.



Không chỉ tham gia hiến máu, các tổ chức Đoàn còn bám sát chủ đề của năm và tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua ý nghĩa như: “Thanh niên Binh đoàn rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Ngoài ra, tuổi trẻ Binh đoàn còn nhân rộng và phát huy hiệu quả hoạt động “Gắn kết hộ”, “Chi Đoàn 4 nhất”; “Hũ gạo tình thương”, “Vườn rau xanh”, “Vườn cây thanh niên kiểu mẫu”… Các hoạt động này đã huy động hơn 10.000 ngày công giúp đoàn viên, thanh niên địa phương và công nhân của Binh đoàn rập thiết kế miệng cạo, gắn máng che mưa cho hơn 250 ha vườn cây cao su; dọn vệ sinh khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường học, đường làng, ngõ xóm, khu công cộng; thu gom được 19 ngàn vỏ lon các loại để gây quỹ “Ngôi nhà 100 đồng”. Cùng với đó, các tổ chức Đoàn còn phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5).



Ngoài ra, tuổi trẻ Binh đoàn còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức các hoạt động chào mừng Xuân Tân Sửu 2021 tại địa bàn đơn vị đứng chân thuộc 4 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Quảng Bình như: gói hơn 3.000 cái bánh chưng, bánh tét; hỗ trợ hơn 1.300 kg thịt heo cho bà con tại các thôn, làng bảo đảm an toàn, vui tươi, lành mạnh và các quy định phòng-chống dịch Covid-19.



Bên cạnh đó, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, từ đầu năm đến nay, 668 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia huấn luyện sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, tự vệ. Qua kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi. Cùng với đó, chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh về tư tưởng, tổ chức. Theo đó, tổ chức Đoàn các cấp đã kết nạp 39 đoàn viên mới và công nhận trưởng thành Đoàn cho 110 đồng chí; tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 41 đồng chí; giáo dục, bồi d­­­­­ưỡng, giúp đỡ và giới thiệu 20 đoàn viên ­­­­­ưu tú để các chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng; xét đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 12 đồng chí.

Đoàn viên, thanh niên Bệnh xá Quân dân y Công ty 715 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con xã Ia O, huyện Ia Grai (ảnh chụp tháng 2-2021). Ảnh: Vĩnh Hoàng



Thiếu tá Lã Hồng Mạnh-Trợ lý Thanh niên Binh đoàn 15-cho biết: Các hoạt động của tuổi trẻ Binh đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung hướng về cộng đồng. Đặc biệt là phong trào tình nguyện, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số… “Thời gian tới, chúng tôi chỉ đạo các tổ chức Đoàn tiếp tục giúp đỡ địa phương xây dựng nông thôn mới, sửa chữa nhà ở, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ”-Thiếu tá Mạnh thông tin.

Trong 6 tháng đầu năm, Binh đoàn 15 đã biểu dương, khen thưởng 50 lượt tập thể và 300 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc. Đặc biệt, có 2 tập thể và 4 cá nhân được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng cục Chính trị tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động chữ thập đỏ và phong trào thanh niên giai đoạn 2016-2020.



VĨNH HOÀNG