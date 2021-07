Thượng úy Rmah Trung: Trưởng thành nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Đến Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), chúng tôi được nghe nhiều cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị kể về Thượng úy Rmah Trung-Đội trưởng Đội Tham mưu-Hành chính. Anh là một trong những điển hình tiên tiến của đơn vị và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh trong học tập và làm theo Bác.

Thượng úy Rmah Trung inh ra và lớn lên tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ. Ngay từ nhỏ, Trung đã ước mơ được khoác trên mình màu áo chiến sĩ quân hàm xanh. Chính vì thế, Trung cố gắng học tập và thi đậu vào Học viện Biên phòng. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp, anh về nhận công tác tại Đồn Biên phòng Ia Lốp (huyện Chư Prông). Sau 2 năm công tác tại đây, anh được điều về làm Trợ lý Tác huấn thuộc Phòng Tham mưu. Trên cương vị mới, Trung tiếp tục thể hiện năng lực của mình. Để có thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm từ cơ sở, năm 2019, anh được điều về làm Đội trưởng đội Tham mưu-Hành chính (Đồn Biên phòng Ia Chía).

Thượng úy Rmah Trung luôn miệt mài với công việc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nhiệm vụ của Rmah Trung là tham mưu giúp Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hậu cần kỹ thuật và quản lý vũ khí. Vị trí công tác này đòi hỏi người cán bộ phải luôn nỗ lực học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, nghiên cứu các tài liệu, văn bản, nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên để đánh giá đúng tình hình thực tế đơn vị. Nhận thức đúng về chức trách, nhiệm vụ được giao, anh tích cực tham mưu về công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; duy trì lễ tiết tác phong quân nhân, đảm bảo hậu cần và quản lý vũ khí, trang bị của đơn vị.

Với tính cần cù, chịu khó và luôn sáng tạo trong công việc, Rmah Trung cùng đồng đội tích cực nghiên cứu, căn cứ vào thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch và có nhiều đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tiêu biểu như việc tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị triển khai hiệu quả Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ đã ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Nhiều năm liền, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nói về công việc của mình, Thượng úy Rmah Trung cho biết: “Ngoài việc tham mưu đúng, trúng thì bản thân tôi phải tính toán để đảm bảo lương thực, thực phẩm thường xuyên và dự trữ sẵn sàng chiến đấu đủ cơ số và chất lượng”.

Thượng úy Rmah Trung (người đứng bên phải) cùng lãnh đạo đơn vị kiểm tra vườn rau tăng gia. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đặc biệt, anh đã tham mưu mở rộng diện tích tăng gia sản xuất, trung bình mỗi năm thu được 2-2,5 tấn rau xanh, bổ sung thêm 10 con bò, 11 con heo. Hiện nay, đơn vị duy trì đàn bò 30-35 con, đàn heo 40-45 con, đàn gia cầm hơn 500 con. Ngoài ra, đơn vị còn khai thác hiệu quả vườn điều hơn 4 ha, tận dụng đất trống để trồng 3 ha chuối, góp phần tăng thêm khẩu phần ăn của cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó mà tỷ lệ quân số khỏe của đơn vị luôn đạt trên 98,6%.

Trung tá Lê Hồng Tuấn-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Chía: Thượng úy Rmah Trung là cán bộ tham mưu mẫu mực của đơn vị. Anh đã kịp thời tham mưu giúp Đảng ủy, Chỉ huy những giải pháp, kế hoạch sát, đúng và mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, Thượng úy Trung còn nỗ lực khắc phục khó khăn, luôn nêu gương và giúp đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ. Mới đây, trong dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, anh đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen và cũng là một trong những điển hình tiên tiến của đơn vị trong học tập và làm theo Bác.