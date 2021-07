Nữ cán bộ giàu nhiệt huyết

(GLO)- Hơn 10 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), chị Bùi Thị Hồng Thắm đã có nhiều đóng góp tích cực cho các phong trào ở địa phương. Không những vậy, với sự gần gũi, sẵn sàng sẻ chia, chị trở thành “bà đỡ” giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tôi nhiều lần gặp chị Thắm và hầu như lần nào cũng có cảm giác như được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực khi trò chuyện với người phụ nữ tràn đầy nhiệt huyết này. Tuổi còn trẻ (SN 1984) lại năng động, chị luôn bám sát địa bàn, nắm bắt hoàn cảnh, nguyện vọng của chị em phụ nữ. Chị Thắm chia sẻ: “Mỗi phong trào, phần việc khi triển khai thực hiện, tôi đều bàn bạc kỹ với cán bộ thường trực và chi hội trưởng để đề xuất giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, bản thân tôi cũng thường xuyên bám sát cơ sở và gương mẫu đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ để hội viên tin tưởng làm theo”.

Đến nay, chị Thắm đã cùng với các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động gia đình hội viên hiến hơn 28.000 m2 đất và 1,7 tỷ đồng làm gần 97 km đường nội đồng và đường giao thông nông thôn; đóng góp 513 triệu đồng lắp hệ thống điện đường; thành lập 23 mô hình “Con đường hoa”, 10 mô hình “Mỗi hộ có 1 vườn rau xanh và cây ăn trái”; đào 1.209 hố xử lý rác, di dời 43 chuồng trại gia súc, gia cầm; cấp 802 giỏ xách đi chợ cho hội viên nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình “Phân loại, xử lý rác tại nguồn”, “Phụ nữ thân thiện với môi trường”. Mới đây, Hội LHPN xã ra mắt mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu sáng-xanh-sạch-đẹp”. Nhờ đó, diện mạo của xã ngày càng khởi sắc. Riêng đối với tiêu chí hộ nghèo, thông qua việc rà soát, nắm tâm tư, nguyện vọng, chị Thắm cùng Hội LHPN xã đã giúp hơn 1.000 lượt hội viên vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh với trên 19 tỷ đồng; tặng 3.216 cây-con giống, giúp 178 ngày công và phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để giúp hội viên phát triển kinh tế. Nhờ vậy, mỗi năm, xã có 5-6 hội viên thoát nghèo.

Chị Bùi Thị Hồng Thắm nhiều lần được Hội LHPN tỉnh, huyện và UBND huyện, xã khen thưởng vì các thành tích trong công tác. Ảnh: Nhật Hào

Do đi nhiều, chịu khó bám sát cơ sở nên chị Thắm nắm được những hoàn cảnh ngặt nghèo, khó khăn đột xuất và đã có các hoạt động kêu gọi hỗ trợ kịp thời. Bản thân chị mỗi năm cũng hỗ trợ 2-3 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”, mới đây, chị nhận giúp đỡ gia đình bà Phương Thị Lành (thôn Tân Định) có con bị bệnh thiểu năng trí tuệ mỗi tháng 200 ngàn đồng. Bà Nguyễn Thị Hương (thôn Tân Hội) trải lòng: “Chồng tôi không may bị ung thư mất sớm, một mình tôi phải nuôi 4 đứa con ăn học nên rất khó khăn. Đã vậy, đứa con đầu bị bệnh viêm xương khớp cột sống xương chậu phải uống thuốc cả đời. Biết hoàn cảnh, chị Thắm kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền thuốc điều trị cho cháu trong hơn 2 năm với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng. Ngoài ra, chị Thắm còn giúp vay 70 triệu đồng từ vốn ưu đãi để đầu tư chăn nuôi bò. Mới đây, chị còn đề xuất UBND xã tặng gia đình 1 con bò để làm sinh kế. Nhờ sự hỗ trợ của chị mà mẹ con tôi bớt khó khăn hơn. Hiện 2 con tôi đang học đại học, còn 2 đứa học tại địa phương”.

Ngoài ra, hàng năm, chị Thắm còn kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và hội viên quyên góp hơn 100 triệu đồng để tặng quà cho hộ nghèo. Thời gian gần đây, chị mở rộng các đối tượng được hỗ trợ ra ngoài phạm vi xã Tân An. Cụ thể, nhiều năm liền, chị vận động hội viên đóng góp hỗ trợ mỗi tháng 300 ngàn đồng cho Trường Mẫu giáo Sao Mai (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) để hỗ trợ nấu ăn cho các cháu. Năm 2020, chị vận động ủng hộ được hơn 100 triệu đồng và trực tiếp cùng với đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh đến trao quà cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Kể từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, chị cũng phối hợp vận động hội viên may hơn 8.000 chiếc khẩu trang và quyên góp 6 tấn rau củ quả để tặng các khu cách ly tập trung. Hiện tại, chị đang phối hợp với Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng thị xã An Khê kêu gọi ủng hộ rau củ quả để tặng hộ nghèo thực hiện giãn cách xã hội tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Lê Kim Ngọc-Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân An-nhận xét: Chị Bùi Thị Hồng Thắm không những gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động mà còn sáng tạo những mô hình mới, cách làm hay để thu hút, tập hợp hội viên. Vì vậy, 8 năm liền, Hội LHPN xã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Bản thân chị Thắm nhiều lần được Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện và Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

NHẬT HÀO