Chư Prông: Cựu chiến binh phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

(GLO)- 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã huy động nhiều nguồn lực giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, hơn 26% số hộ CCB thuộc diện khá, giàu, xóa hơn 45% hộ nghèo và gần 11% hộ cận nghèo so với năm 2016.





Huyện Chư Prông có 3.324 hội viên CCB sinh hoạt tại 155 chi hội thôn, làng, tổ dân phố và 487 chi hội cơ quan nhà nước. Thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã nêu cao ý thức tự lực tự cường, tương trợ lẫn nhau phát triển kinh tế gia đình. Hội đã xây dựng mô hình kết nghĩa giữa 14 chi hội người Kinh với các chi hội đồng bào dân tộc thiểu số, giữa 24 hộ người Kinh với 24 hộ dân tộc thiểu số để cùng hỗ trợ nhau sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Kết quả, sau 5 năm, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã đóng góp hơn 10 tỷ đồng, trên 10.000 ngày công, hiến 4.136 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, làm mới hơn 12 km đường bê tông, 17 km đường cấp phối, góp phần giúp 20 làng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, hội viên CCB còn vận động đóng góp gần 1,3 tỷ đồng xây dựng hệ thống điện nông thôn, nhận quản lý và gắn biển 47 km đường giao thông liên thôn, góp phần cải tạo môi trường cảnh quan, đảm bảo trật tự, an toàn các khu dân cư.

Mô hình nuôi hươu của CCB Nguyễn Văn Thuận (làng Xom, xã Ia Pia, huyện Chư Prông) cho thu nhập 400 triệu đồng/năm. Ảnh: Hoàng Cư



Để giúp nhau thoát nghèo, nhiều CCB đã tạo điều kiện giúp đỡ hội viên việc làm ổn định, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Hội CCB huyện hiện có 424 hộ hội viên đạt mức thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng trở lên, 300 hộ thu nhập trên 300 triệu đồng, gần 100 hộ thu nhập 500-900 triệu đồng. Đặc biệt có 15 hộ hội viên đạt thu nhập 1-3 tỷ đồng/năm.



Từ thành công trong sản xuất kinh doanh, nhiều CCB sẵn sàng giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Cựu chiến binh Nguyễn Anh Tuấn (thôn Nhân Đức, xã Ia Drăng) với trang trại 20 ha cao su, cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả và chăn nuôi, mỗi năm thu nhập gần 2 tỷ đồng. Ngoài việc đóng góp xây dựng nông thôn mới, ông Tuấn còn ủng hộ 161 triệu đồng làm mới 500 m đường nhựa trong thôn, hỗ trợ 145 triệu đồng cho 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn kéo điện về nhà, cho 7 hội viên CCB trong xã vay 650 triệu đồng để đầu tư sản xuất không tính lãi.



Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thuận (làng Xom, xã Ia Pia) phát triển trang trại chăn nuôi 37 con hươu, thu nhập mỗi năm 400 triệu đồng. Ông tận tình hướng dẫn kinh nghiệm, kỹ thuật và hỗ trợ 2 cặp hươu giống trị giá hơn 60 triệu đồng cho 2 hội viên CCB ở xã Ia Pia và Ia Me. Ông bộc bạch: “Mình có thu nhập ổn định rồi nên khi thấy anh em, đồng đội còn chật vật thì băn khoăn lắm. Do vậy, tôi cố gắng sẻ chia, giúp đỡ để họ vươn lên thoát nghèo”.



Còn ông Nguyễn Văn Gác (làng Grang, xã Ia Phìn) có trang trại gần 60 ha cà phê, hồ tiêu, cao su và chăn nuôi, mỗi năm thu 2-4 tỷ đồng. Kinh tế gia đình khá giả, ông đầu tư 1,2 tỷ đồng làm mới 2 trạm biến áp cho bà con trong làng sử dụng điện thắp sáng và hỗ trợ 2 tấn gạo cho các hội viên trong xã. Ông Bùi Văn Nhậm-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Phìn-cho hay: “Xã Ia Phìn có nhiều hội viên CCB kinh tế khá, giàu. Nhiều người tích cực hỗ trợ đồng đội vươn lên thoát nghèo. Trong đó, ông Nguyễn Văn Gác là tấm gương điển hình, sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để giúp đỡ bà con vươn lên trong cuộc sống”.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Thiện-Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB huyện Chư Prông-khẳng định: “Cán bộ, hội viên CCB huyện Chư Prông luôn đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và sản xuất kinh doanh. Toàn huyện có 19 doanh nghiệp, 90 trang trại, 1.670 gia trại do CCB làm chủ hoạt động khá hiệu quả, thu hút hơn 2.300 lao động với thu nhập ổn định, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.



HOÀNG CƯ