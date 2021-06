An Khê: Tổng kết phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

(GLO)- Ngày 23-6, Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V (giai đoạn 2016-2021).



Cựu chiến binh An Khê giúp nhau phát triển kinh tế

Kbang: Tổng kết 5 năm cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi



5 năm qua, phong trào “Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã nêu cao tinh thần tự lực, ý chí phấn đấu giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, xóa nhà ở tạm của hội viên; đồng thời triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Hội CCB thị xã An Khê tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021. Ảnh: Ngọc Minh



Đến nay, toàn thị xã có 4 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 40 trang trại, 131 gia trại và 186 cơ sở kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động là con em cán bộ, hội viên CCB. Đời sống của hội viên CCB không ngừng được tăng lên. Nếu năm 2016, tỷ lệ hộ khá và giàu đạt 60,04% thì đến tháng 6-2021 tăng lên 65,14%. Từ năm 2019 đến nay, Hội CCB thị xã không còn hộ hội viên nghèo.



Trong giai đoạn 2016-202, Hội đã giúp 2 CCB xây mới nhà ở với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng; giúp 1 hội viên già yếu 10 kg gạo/tháng. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, hội viên toàn Hội đã hiến 3.690 m2 đất, đóng góp 4.237 ngày công và hơn 581 triệu đồng.



Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2021-2026, Hội CCB thị xã An Khê phấn đấu không để hộ hội viên tái nghèo; hộ CCB khá và giàu đạt 67,1%; giải quyết việc làm, hướng dẫn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 700-800 lao động; tiếp tục xây dựng, mở rộng mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm…



Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân; Hội CCB thị xã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021.



NGỌC MINH