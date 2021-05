Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị: Gương mẫu làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

(GLO)- Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) luôn gương mẫu thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, chuyển hóa thành những hành động cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Trần Thanh Khiết-Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị-cho hay: “Đơn vị chú trọng duy trì thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên đổi mới, lựa chọn nội dung, hình thức quán triệt phù hợp với tình hình, thực tiễn trong giai đoạn hiện nay, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác”.

Theo đó, đơn vị đã triển khai cho cán bộ, chiến sĩ học tập 31 thông báo gương người tốt-việc tốt trong ngành Công an; phát động phong trào học tập gương hy sinh dũng cảm của Thiếu úy Bùi Minh Quý-cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) và các đồng chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội.

Ngoài ra, đơn vị tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ. Tổ chức kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng theo mô hình tổ chức mới, bảo đảm đúng chủ trương, tiến độ; kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chỉnh đốn, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm; bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Thiếu tá Vũ Ngọc Trìu (thứ 2 từ trái sang, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị) nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của UBND tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức thực hiện trên 200 phóng sự, bài viết về gương người tốt-việc tốt, dũng cảm hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã tham gia Giải Báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2019-2020; tham gia Giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học-nghệ thuật về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, kết quả đạt giải khuyến khích...

Đại tá Trần Thanh Khiết thông tin: Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị luôn siết chặt kỷ luật, kỷ cương việc thực hiện điều lệnh Công an nhân dân; Đội kiểm tra điều lệnh của Công an tỉnh và các tổ điều lệnh bán chuyên trách Công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tập thể, cán bộ, chiến sĩ vi phạm điều lệnh Công an nhân dân, nâng cao tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

Đặc biệt, đơn vị phối hợp với Báo Công an nhân dân vận động các nhà tài trợ tặng trên 650 suất quà và 25 tấn gạo cho đồng bào nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán; vận động, phối hợp tổ chức tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Đak Tơ Pang (huyện Kông Chro) và xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) với tổng trị giá 400 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng trên 500 phần quà, hàng ngàn bộ quần áo, sách, vở... cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo trị giá trên 300 triệu đồng. Hàng năm, đơn vị vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, quỹ từ thiện xã hội của tỉnh, của Bộ Công an và Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Công an tỉnh với tổng số gần 2 tỷ đồng.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh-nhận xét: “Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị học tập và làm theo gương Bác bằng những hành động thiết thực. Bởi vậy, đơn vị được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân… Nhiều lượt tập thể, cá nhân của đơn vị được lãnh đạo các cấp tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện công tác chuyên môn”.

LÊ VĂN NGỌC