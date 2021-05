Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Kim Liên

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dẫn đầu đoàn đại biểu đã dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Du khách tham quan và nghe thuyết minh về những kỷ vật về Bác Hồ tại Nhà trưng bày bổ sung tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Bích Huệ/ TTXVN)



Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2021), trong những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).



Trong số này có đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An do Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dẫn đầu; các đoàn đại biểu Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Đàn, đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, đoàn Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.



Trước bàn thờ của Bác tại Khu Di tích Kim Liên, các đại biểu tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác - lãnh tụ kính yêu của Đảng, nhân dân ta; nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của nhân dân.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đơn vị, địa phương trong tỉnh nguyện hứa luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; mãi mãi đi theo con đường mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu xây dựng đơn vị, địa phương phát triển nhanh, bền vững, toàn diện; quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)