Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi quyên góp ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Sáng 27-5, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự và chỉ đạo tại lễ phát động. Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...

Tham dự tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai có đồng chí Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông tin: Hiện nay, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, lây lan nhanh và khó lường. Theo thống kê đến sáng 27-5, cả nước đã ghi nhận 3.051 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị và hàng ngàn ca F1, F2 cùng nhiều nơi đang bị phong tỏa, giãn cách xã hội.

Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Anh Huy

Trước tình hình đó, tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 30-3-2020, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, người nước ngoài đang làm việc, sinh sống ở Việt Nam nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Toàn thể Nhân dân đồng lòng chung sức vì sức khỏe của mình, của cộng đồng, nỗ lực giữ vững khu dân cư an toàn, xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh thành an toàn và cả nước an toàn. Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tiếp tục chung tay, góp sức ủng hộ vật chất, tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại lễ phát động, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của các cơ quan, hệ thống chính trị, các bộ, ban, ngành và toàn thể Nhân dân, nhất là các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch. Chủ tịch nước kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức và kiều bào nước ngoài, các tôn giáo,… tùy điều kiện, khả năng tham gia đóng góp ủng hộ vật chất, tinh thần để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm chiến thắng dịch bệnh.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, đồng bào, đồng chí không được lơ là, chủ quan, phải luôn đề cao ý thức với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội, quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Đề nghị Chính phủ dùng mọi nguồn lực quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong phòng-chống dịch, kiểm soát tốt nguy cơ lây lan từ bên ngoài, dập dịch triệt để từ bên trong, truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa, giãn cách xã hội trong phạm vi cần thiết để chặn đứng nguồn lây. Cần tiếp tục duy trì và làm tốt công tác truyền thông đến người dân một cách chính xác, kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng-chống dịch bệnh…

Ngay sau lễ phát động, đại diện nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã đăng ký ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19 với số tiền 2.714 tỷ đồng. Được biết, trước đó, từ ngày 27-4-2021 đến ngày 27-5, số tiền và nhu yếu phẩm, trang-thiết bị, vật tư y tế… mà các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước đóng góp cho công tác phòng-chống dịch là 1.304 tỷ đồng.

ANH HUY