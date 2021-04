Pleiku đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo Bác

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Đồng thời, Đảng bộ thành phố xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển về mọi mặt.





Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã chỉ đạo các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình công tác trọng tâm hàng năm. Đồng thời, Đảng bộ thành phố đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW cho 6.184 lượt cán bộ, đảng viên và 2.602 lượt cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai nghiêm túc các chuyên đề hàng năm đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, các địa phương thường xuyên tổ chức các cuộc thi, hội thi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân tặng hoa chúc mừng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Thanh Nhật



Ông Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku-cho biết: “Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, Thành ủy tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại cơ sở để chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu các cấp, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Thường vụ Thành ủy còn chỉ đạo thực hiện công khai bản kế hoạch cá nhân của Bí thư Thành ủy và Bí thư Đảng ủy xã, phường để cán bộ, đảng viên và người dân giám sát, theo dõi. Hàng năm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều có bản kế hoạch phấn đấu rèn luyện để làm cơ sở đánh giá nhận xét, phân loại”.



Bên cạnh đó, Đảng bộ thành phố đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt-việc tốt học tập và làm theo Bác. Trao đổi với P.V, Thượng tá Phan Nhật Toàn-Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố-cho biết: “Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, Đảng bộ Công an thành phố luôn gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở và các phong trào khác, tạo khí thế thi đua trong từng đơn vị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Đảng bộ còn xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình sinh hoạt chính trị “Mỗi câu chuyện-một bài học”. Cán bộ, chiến sĩ tự giác xây dựng chương trình hành động, đăng ký tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ công tác được giao”.



Các xã, phường đã tích cực thực hiện Đề án văn minh đô thị và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020 gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Nguyễn Hoàng Quang Minh-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ia Kring-cho hay: “Những năm qua, người dân đã tự nguyện di dời hàng rào, tháo dỡ vật kiến trúc, hiến trên 10 ngàn m2 đất để thi công xây dựng các tuyến đường giao thông. Đồng thời, với phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, phường đã xây dựng và sửa chữa 10 hội trường tổ dân phố, làm hơn 3 km đường hẻm và giao thông nông thôn các khu dân cư, lắp gần 200 bóng điện chiếu sáng ở các đường hẻm...”.

Trao đổi kinh nghiệm học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: Thanh Nhật



Học tập và làm theo Bác, Đảng bộ phường Chi Lăng đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Bà Đoàn Thị Bích Ngọc-Bí thư Đảng ủy phường-cho biết: “Phường có 3 làng dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và gia đình khó khăn còn khá cao. Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể chú trọng hướng dẫn bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Ủy ban nhân dân phường đã vận động các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn quan tâm giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tạo điều kiện để các làng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân”.



Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố-nhấn mạnh: “Thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã thiết thực góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đặc biệt, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và là đô thị loại I trực thuộc tỉnh”.



THANH NHẬT