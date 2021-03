Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Đến ngày 30-5 phải hoàn thành Dự án hồ chứa nước Tầu Dầu 2

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng đoàn công tác đã đến tham quan Nông hội trồng cây ăn quả-khu vực núi Đá Lửa (thôn An Định, xã Cư An) và cơ sở ươm giống rau củ quả của ông Nguyễn Văn Hưng (thôn Tân Sơn, xã Tân An). Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy đã trao đổi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, thu nhập thực tế của các nông hộ; động viên bà con cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Đak Pơ tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Đặc biệt, tập trung xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến nhằm nâng cao giá trị, tạo đầu ra ổn định cho các mặt hàng nông sản của địa phương.