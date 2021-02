Phú Thiện khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển bền vững

(GLO)-Năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhưng huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội.



Khai thác thế mạnh ngành nông nghiệp



Năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện (theo giá so sánh 2010) đạt hơn 2.801 tỷ đồng, đạt 99,46% kế hoạch, tăng 13,83% so với năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 32,947 tỷ đồng, vượt 2,96% so với Nghị quyết HĐND huyện giao.

Nông dân xã Ia Sol (huyện Phú Thiện) thu hoạch lúa. Ảnh: Bảo An



Theo ông Mai Ngọc Quý-Phó Trưởng phòng nông Nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Vụ Đông Xuân 2020-2021, Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời liên kết với các hộ dân trên địa bàn huyện triển khai sản xuất 500 ha giống lúa Đài Thơm 8. Theo cam kết, doanh nghiệp sẽ bao tiêu sản phẩm với giá từ bằng đến cao hơn thị trường nên nhiều hộ dân có thể an tâm sản xuất, không lo giá lúa bị giảm và khó tiêu thụ khi bước vào vụ thu hoạch.

“Đây là bước khởi đầu phù hợp chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để tiếp tục quảng bá gạo Phú Thiện ra thị trường, góp phần tăng thu nhập cho người dân”-ông Quý cho hay.



Cùng với việc chú trọng phát triển nông nghiệp, huyện tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Huy động mọi nguồn lực, chỉ đạo các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện và hướng dẫn 2 xã Chrôh Pơnan, Ia Peng thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới. Hướng dẫn các xã: Ayun Hạ, Ia Sol, Ia Piar và Ia Ake xây dựng nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện đã tổ chức hướng dẫn cho các hợp tác xã, cơ sở, chủ hộ sản xuất hoàn tất hồ sơ thủ tục để đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.



Song song với nỗ lực phát triển kinh tế, các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng ghi nhiều dấu ấn đậm nét. Trên địa bàn có thêm 4 trường học được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số đơn vị đạt chuẩn lên 13 trường, chiếm tỷ lệ 33,33%. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, 2 trường THPT trên địa bàn đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Công tác khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân được chú trọng. Đến nay, 100% trạm y tế xã có bác sĩ. Huyện cũng triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.



Ngoài ra, huyện còn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp phát triển du lịch với huyện Chư Sê; hướng dẫn xã Ayun Hạ tổ chức lễ cầu mưa theo đúng phong tục truyền thống và đảm bảo phòng-chống dịch Covid-19; đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch và bảo tồn Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Plei Ơi trong giai đoạn tiếp theo; triển khai việc sưu tầm, trưng bày tái hiện lại không gian nhà xưa của Vua Lửa, trưng bày hiện vật tại Nhà trưng bày di tích Plei Ơi.



Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu 2021

Thị trấn Phú Thiện ngày càng khởi sắc. Ảnh: Bảo An



Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, huyện Phú Thiện tiếp tục tập trung các nguồn lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2020; khai thác tối đa tiềm năng, phát huy thế mạnh của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn; quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025).

Cùng với đó, huyện vận dụng các cơ chế chính sách nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế nông thôn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông-lâm-thủy sản; phối hợp tốt với các doanh nghiệp có thế mạnh trong việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục xây dựng cánh đồng lớn gắn với sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản phẩm trên cùng đơn vị diện tích, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện” và các sản phẩm OCOP.



Song song với đó, huyện huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho tư nhân tham gia đầu tư phát triển hạ tầng; ưu tiên đầu tư cho các công trình giao thông, hạ tầng thị trấn Phú Thiện phấn đấu đạt chuẩn đô thị văn minh và đô thị loại V; đôn đốc triển khai các công trình, dự án trọng điểm tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, nhất là việc xây dựng hợp tác xã nông nghiệp gắn với phát triển du lịch nông thôn; xây dựng hợp tác xã điểm Chư A Thai; nâng cao chất lượng hoạt động các nông hội trên địa bàn.



BẢO AN