Đak Pơ hỗ trợ hợp tác xã hoạt động hiệu quả

(GLO)- Những năm gần đây, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tập trung củng cố, hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên và người dân.



Bà Nguyễn Tuyết Hoa-Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Trường Phát (xã Tân An) cho biết: Hợp tác xã thành lập vào cuối năm 2017, hoạt động theo Luật HTX năm 2012, chuyên sản xuất, thu mua các loại rau củ quả an toàn do các thành viên sản xuất cung cấp cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm của HTX có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cạnh tranh tốt nhất cho người sản xuất và người tiêu dùng. Ngoài ra, HTX còn thực hiện cung ứng giống, phân bón, chế phẩm sinh học cho các thành viên và người dân địa phương.

Nhờ được các phòng chuyên môn của huyện tích cực hỗ trợ, hiện nay, HTX đã cung ứng 17 loại rau củ quả an toàn cho 7 công ty ngoài tỉnh. Đồng thời, HTX đã tạo mối liên kết sản xuất với các thành viên, tích cực mở rộng diện tích sản xuất và thị trường tiêu thụ để nâng cao hiệu quả kinh tế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên.

Mô hình sản xuất rau an toàn của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Trường Phát (xã Tân An, huyện Đak Pơ). Ảnh: Nguyễn Diệp



Là thành viên HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Trường Phát, ông Bạch Thanh Tòng (xã Cư An) cho hay: “Trước đây, người trồng rau chúng tôi chủ yếu sản xuất theo phương pháp truyền thống bán cho thương lái nên giá cả rất bấp bênh. Từ khi tham gia thành viên HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Trường Phát, chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều như không phải lo đầu ra sản phẩm, sản xuất không còn dùng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học… Đây là cách để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người tiêu dùng. Phương thức hoạt động của HTX rất thiết thực và hữu ích giúp nông dân yên tâm sản xuất rau củ quả an toàn".



Theo tổng hợp của UBND huyện Đak Pơ, toàn huyện hiện có 15 HTX, trong đó 11 HTX đang hoạt động ổn định, 1 HTX vừa thành lập và 3 HTX đang làm các thủ tục giải thể. Đa số HTX trên địa bàn huyện hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, từng bước thực hiện vai trò hỗ trợ các thành viên và người dân gặp khó khăn về vốn, vật tư nông nghiệp. Đồng thời, các HTX giúp thành viên tiếp cận hướng sản xuất mới, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp lợi thế của địa phương.



Ông Nguyễn Công Thư-Chủ tịch UBND xã Hà Tam-cho hay: Được sự quan tâm hỗ trợ của huyện, hiện nay, trên địa bàn xã có HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hà Tam hoạt động đa lĩnh vực như vận tải, quản lý khai thác công trình thủy lợi… Ngoài ra, HTX còn liên kết với người dân sản xuất, tiêu thụ bắp sinh khối. Bước đầu, HTX phát huy hiệu quả tốt, tạo mối liên kết giữa nông dân và HTX, doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ những sản phẩm chủ lực của địa phương, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững.



Mặc dù các HTX trên địa bàn huyện Đak Pơ đã có nhiều giải pháp phát triển, nhưng vẫn còn khó khăn trong việc thu hút người dân tham gia thành viên. Bên cạnh đó, các HTX chưa tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, các chương trình hỗ trợ đầu tư; năng lực của cán bộ quản lý HTX còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Theo bà Nguyễn Tuyết Hoa, khó khăn hiện nay của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Trường Phát là chưa tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ, chưa đủ tiềm lực sản xuất phân khúc thị trường cao cấp. Đặc biệt, HTX chưa có mặt bằng xây dựng trụ sở làm việc, kho chứa nguyên liệu, kho lạnh và nhà máy sơ chế rau quả sau thu hoạch…

Các HTX tham gia vận chuyển mía nguyên liệu cho người dân. Ảnh: Nguyễn Diệp



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Trường-Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ-cho biết: Thời gian qua, UBND huyện rất quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể; tăng cường nắm bắt kịp thời hoạt động của các HTX để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Hàng năm, huyện tổ chức gặp mặt đại diện các HTX, doanh nghiệp để cung cấp những thông tin về chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển… Nhờ đó, các HTX hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.



“Thời gian tới, huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế thị trường và mô hình HTX kiểu mới; nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX để mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho các thành viên và người lao động, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, huyện tập trung hỗ trợ các HTX hoạt động không hiệu quả, kiên quyết giải thể các HTX ngừng hoạt động; đồng thời, giúp các HTX nâng cao hiệu quả hoạt động, thu hút nhiều thành viên tham gia”-Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ thông tin.



NGUYỄN DIỆP