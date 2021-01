Công an Gia Lai "vì dân phục vụ"

(GLO)- Trong năm 2020, Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 27 thư cảm ơn của quần chúng nhân dân, mỗi lá thư đều thể hiện sự xúc động, lòng biết ơn chân thành trước những việc làm đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an. Qua những bức thư lắng đọng tình cảm của người dân, tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân ngày càng lan tỏa.





Cuối tháng 12-2020, bà Võ Thị Kim Thiên (tổ 1, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Pa vì đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp và thu hồi tài sản trả lại cho bà. Ngày 28-12-2020, sau khi đón cháu đi học về thì bà Thiên phát hiện chiếc điện thoại di động bị kẻ gian lấy mất.

Sau khi bà Thiên trình báo sự việc, Công an huyện Krông Pa đã đến hiện trường điều tra, xác minh. Chỉ sau vài giờ, Công an huyện đã làm rõ đối tượng trộm cắp chiếc điện thoại là Ngô Văn Bình (SN 1989, trú tại thôn Huy Hoàng, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa).

Bức thư của bà Võ Thị Kim Thiên (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) gửi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Pa.



Cũng như bà Thiên, ông Bùi Mạnh Quyết (buôn Plok, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phú Thiện đã điều tra làm rõ đối tượng cướp giật tài sản. Ông Quyết cho biết: Ngày 11-12-2020, khi con gái ông đang ngồi chơi game trên điện thoại di động trước sân nhà thì bất ngờ bị một đối tượng lao vào cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phú Thiện đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh. Đến ngày 15-12-2020, Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Ksor Khiếu (SN 1994, trú tại buôn Plok, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) và thu giữ tang vật là chiếc điện thoại di động hiệu Vivo J66iA trao trả cho bị hại.



Công an tỉnh cũng nhận được thư cảm ơn của chị Đỗ Thị Sa (tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku) gửi đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ia Kring và Đội Điều tra tổng hợp (Công an TP. Pleiku). Trong thư, chị Sa kể: Do cần mua xe mô tô nên con trai chị đã lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm và làm quen với Nguyễn Văn Dũng (SN 2000, trú tại thôn Tân Thành, xã Ia Yok, huyện Ia Grai). Sau khi thỏa thuận thì gia đình chị Sa đồng ý đổi chiếc xe mô tô Sirius BKS 81B2-484.43 của gia đình và bù thêm 15,5 triệu đồng để lấy chiếc xe mô tô Winner BKS 81B2-471.47 của Dũng. Ngày 12-12-2020, chồng và con trai chị Sa đưa trước cho Dũng 12,5 triệu đồng và hẹn khi giao giấy tờ xe sẽ thanh toán số tiền còn lại. 5 ngày sau, Dũng báo đã làm xong giấy tờ xe và chụp ảnh gửi cho gia đình chị Sa xem.

Do nghi ngờ tính hợp pháp của các loại giấy tờ này nên chị Sa đã trình báo sự việc cho Công an phường Ia Kring và Đội Điều tra tổng hợp (Công an TP. Pleiku). Sau khi hỗ trợ chị Sa kiểm tra thông tin liên quan đến giấy tờ xe nghi bị làm giả, Công an TP. Pleiku đã khẩn trương xác minh vụ việc, phối hợp bắt quả tang đối tượng. Cảm phục trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, chị Sa viết: “Các đồng chí đã nhanh chóng phát hiện, điều tra, lấy lại tài sản cho gia đình tôi. Chiến công của các đồng chí đã mang tới bình yên cuộc sống cho nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an và Đảng, Nhà nước”.



Trong những lá thư mà Công an tỉnh nhận được, xúc động nhất có lẽ là thư của ông Lê Văn Ngọ (thôn Gia Yên, xã An Trung, huyện Kông Chro) gửi đến cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC và CNCH) khu vực An Khê. Ngày 22-12-2020, trong lúc con trai ông di chuyển bằng thuyền trên sông Ba thì không may bị lật và đuối nước.

Lúc 19 giờ cùng ngày, khi nhận được tin báo của người dân, Đội CC và CNCH khu vực An Khê đã triển khai lực lượng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do trời tối và nước chảy xiết gây khó khăn cho công tác cứu nạn. Đến ngày 23-12-2020, mặc dù trời lạnh, độ sâu của mực nước có nơi lên đến 7-8 m nhưng các chiến sĩ Đội CC và CNCH đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân đưa về với gia đình.

Dù đau buồn trước sự ra đi của con trai nhưng ông Ngọ vẫn nén nỗi đau để gửi những lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Đội CC và CNCH. Trong thư, ông viết: “Gia đình chúng tôi rất đau lòng trước sự ra đi của con trai. Tuy nhiên, nhìn các đồng chí không ngại gian khổ, thay nhau tìm kiếm thi thể con trai tôi, có vài đồng chí còn chảy máu khi va vào đá ngầm và chảy máu cam do nước lạnh, nhìn thấy hình ảnh đó tôi rất cảm động”.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung úy Nguyễn Bảo Thái-người đã trực tiếp tham gia cứu nạn-cho biết: “Nước sông chảy xiết, thời tiết thì lạnh nhưng nhìn thấy nỗi đau buồn của người thân nạn nhân, chúng tôi không nghĩ gì hơn là phải nhanh chóng tìm thấy thi thể để gia đình vơi đi phần nào nỗi đau”.



BẢO NGỌC