Trịnh Viết Hùng: Cựu chiến binh gương mẫu

(GLO)- “Hội Cựu chiến binh xã Ia Tô có 332 hội viên, trong đó có nhiều hội viên gương mẫu trong các cuộc vận động, phong trào, đặc biệt là anh Trịnh Viết Hùng. Anh Hùng đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”-ông Trần Đức Hạnh-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Tô (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) nhận xét.

Năm 1992, anh Hùng xung phong lên đường nhập ngũ. Sau 3 năm rèn luyện trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, năm 1995, anh xuất ngũ. Sau đó, anh vào lập nghiệp ở thôn 3 (xã Ia Tô). Tại đây, anh chăm chỉ làm ăn và tích cực hỗ trợ người dân địa phương phát triển kinh tế gia đình, phòng-chống tệ nạn xã hội.

Nhiệt tình và trách nhiệm nên anh được biên chế vào lực lượng dân quân, rồi bổ nhiệm làm Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Ia Tô. Đến năm 1998, anh đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ia Tô. Với trọng trách được giao, anh tích cực tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết lương-giáo, giúp nhau cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Cuộc sống đang bình yên, phát triển thì một số đối tượng FULRO lưu vong ở nước ngoài đã dùng thủ đoạn kích động, xúi giục, lôi kéo một số người bỏ bê nương rẫy, tụ tập gây rối, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc. Trước tình hình đó, Ban CHQS xã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, già làng, người uy tín tại chỗ tăng cường tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết, tuyệt đối không tin, không nghe và không làm theo lời kẻ xấu. Bản thân anh Hùng trực tiếp chỉ huy tổ chức vây bắt nhiều đối tượng cốt cán “Tin lành Đê ga” lẩn trốn trong rừng. Chiến công nổi bật nhất của anh là trực tiếp bắt sống tên trùm FULRO.

Anh Trịnh Viết Hùng chăm sóc vườn quýt của gia đình. Ảnh: Hoàng Cư

“Ngày đó, nhận lệnh xong, đồng chí Trịnh Viết Hùng tức tốc chỉ huy lực lượng truy bắt đối tượng Nưm. Đối tượng này được đào tạo ở nước ngoài, có trang bị vũ khí, tài liệu. Truy lùng trong mưa gió, đến khoảng hơn 3 giờ sáng 1-8-2004, đồng chí Hùng phát hiện đối tượng và báo cáo cơ quan chức năng tổ chức truy bắt. Được sự chỉ đạo của cấp trên, đồng chí Hùng bất chấp nguy hiểm, quyết liệt hành động và bắt sống đối tượng tại khu vực rừng ông Phật, gần làng Te, xã Ia Tô. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, chúng tôi rất khâm phục”-Đại tá Lê Xuân Hòa-nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ia Grai, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh-nhớ lại.

Với những đóng góp nổi bật, anh Hùng được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, Tổng cục An ninh (Bộ Công an) tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, anh Hùng còn tích cực lao động sản xuất. Ngoài 0,5 ha cây ăn quả, gia đình anh còn canh tác hơn 2 ha cà phê, hồ tiêu, lúa nước... Trừ các khoản chi phí, mỗi năm, gia đình anh thu được hơn 300 triệu đồng.

Ông Rơ Mah Klin-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tô-đánh giá: “Anh Hùng giỏi việc nước, đảm việc nhà và thường giúp đỡ, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây trồng, chăn nuôi gia súc, gia cầm và bảo vệ trật tự thôn xóm”. Nói về mình, anh Hùng khiêm tốn: “Mình chỉ học hỏi và làm theo bà con, đồng đội, anh em tốt nên được nhiều người thương yêu, giúp đỡ. Nhờ được tổ chức, bà con tin tưởng ủng hộ, mình mới hoàn thành nhiệm vụ được giao và gia đình mới có được cuộc sống như hôm nay”.

HOÀNG CƯ