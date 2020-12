Nay Chuar: Già làng 3 lần được tặng bằng khen

(GLO)- “Mình rất tự hào khi được dân làng quý mến, chính quyền địa phương luôn quan tâm động viên. Đặc biệt, bản thân vinh dự 3 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen”-già làng Nay Chuar (64 tuổi, 20 năm tuổi Đảng, buôn Tul, xã Ia Broăi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) chia sẻ.





“Vị quan tòa công tâm”



Buôn Tul có hơn 150 hộ với gần 800 khẩu. Những năm qua, bà con luôn đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và chung tay bảo vệ an ninh trật tự. Để có được sự bình yên đó, có phần đóng góp không nhỏ của già làng Nay Chuar.



Một trong những việc làm thiết thực của già Chuar là giữ được mối đoàn kết trong buôn. Mỗi lần bà con có xích mích, tranh chấp, với vai trò đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng, già liền phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở đứng ra hòa giải, không để các mâu thuẫn âm ỉ ảnh hưởng đến cuộc sống các hộ dân.

Già làng Nay Chuar (bìa trái) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Hữu



Gần đây nhất là việc giải quyết vụ va chạm giao thông giữa anh Nay Túy và anh Ksor Kaih. Mặc dù va chạm nhẹ nhưng anh Kaih bị đau phải đi khám và điều trị ở bệnh viện. Mâu thuẫn phát sinh khi 2 bên không thống nhất được việc hỗ trợ chi phí khám-chữa bệnh cho anh Kaih.

Nắm được thông tin, già Chuar trao đổi với chính quyền và các hội, đoàn thể tổ chức hòa giải, có sự chứng kiến của gia đình, dòng họ hai bên và người chứng kiến vụ việc. Già Chuar nêu rõ hoàn cảnh kinh tế khó khăn của từng gia đình, giải thích thấu tình, đạt lý, lấy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng làm trọng. Anh Túy thừa nhận mình đã sai, khi điều khiển xe không nhường đường dẫn đến va chạm. Đồng thời, anh Túy đứng ra xin lỗi và đồng ý bồi thường chi phí khám-chữa bệnh cho anh Kaih.



Già làng Nay Chuar chia sẻ: “Tôi đứng ra hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn. Tuy nhiên, vẫn có một số vụ việc cần sự can thiệp của chính quyền. Điển hình như vụ tranh chấp đất giữa gia đình bà Siu HNon và gia đình bà Rah Lan HBlôn. Mặc dù tôi giải thích và góp ý để hai bên thỏa thuận, nhưng do nhận thức hạn chế nên họ không thống nhất, thậm chí còn thách thức lẫn nhau. Chúng tôi liền mời đại diện chính quyền xã về giải quyết theo pháp luật. Sau đó, vụ việc mới ổn thỏa”.



Không chỉ giữ bình yên trong buôn, những năm qua, già làng Nay Chuar còn tham gia ngăn chặn gần 10 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai; nghi ngờ ma lai, thuốc thư; hòa giải thành công gần 20 vụ việc xích mích trong gia đình.



Phần thưởng xứng đáng



Những tấm bằng khen, giấy khen được già Nay Chuar trân quý, treo ở vị trí trang trọng của căn nhà. Với già, đây là động lực để bản thân thêm gắn bó với bà con trong buôn. Điển hình là công tác phối hợp cùng chính quyền xã, Công an huyện trực tiếp tham gia hàng chục buổi phát động quần chúng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, vạch trần âm mưu, thủ đoạn lừa phỉnh của các đối tượng FULRO; cung cấp cho Công an huyện nhiều nguồn tin quan trọng, qua đó kịp thời đấu tranh ngăn chặn tội phạm; vận động người dân tham gia các tổ tự quản, tự phòng ở cơ sở; tích cực hướng dẫn bà con trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế.

Già làng Nay Chuar (hàng thứ nhất, ở giữa) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hữu



Ông Bùi Văn Ngọc-Chủ tịch UBND xã Ia Broăi-nhận xét: “Già làng Nay Chuar là giáo viên nghỉ hưu. Những năm qua, ông đi đầu trong hiến đất làm đường, tích cực sản xuất, vận động bà con từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế… Vì thế già Chuar luôn được bà con quý trọng, chính quyền địa phương ghi nhận”.



Đặc biệt, thời gian qua, già làng Nay Chuar luôn sát cánh cùng các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an xã trong việc tiếp xúc, quản lý, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù để họ xóa bỏ mặc cảm, chăm lo phát triển kinh tế. Việc giúp đỡ ông Ksor Krốk (67 tuổi, trú tại buôn Tul) là một điển hình.

Ông Krốk là em ruột của Ksor Kơk (đối tượng cầm đầu tổ chức phản động FULRO, sống lưu vong ở Mỹ hiện đã chết). Trước đây, vì mê muội nghe lời tuyên truyền của Kơk và các đối tượng FULRO lưu vong nên Krốk đã tuyên truyền, lôi kéo một số bà con trong buôn tham gia chống đối chính quyền. Bản án 10 năm tù là cái giá Krốk phải trả cho tội lỗi của mình. Năm 2012, mãn hạn tù trở về địa phương, ông Krốk được già làng Nay Chuar và chính quyền thường xuyên giúp đỡ, bảo lãnh vay vốn ngân hàng 50 triệu đồng, hỗ trợ dê giống để chăn nuôi, kinh tế gia đình từng bước phát triển.



Trung tá Ksor Rim-Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa-cho hay: “Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của già làng Nay Chuar đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự. Già luôn hăng hái đi đầu trong tuyên truyền, hướng dẫn bà con chấp hành pháp luật”.



NGUYỄN HỮU