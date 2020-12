Đại tá Hoàng Đình Hòa: Cán bộ an ninh gương mẫu

(GLO)- Trưởng thành từ người lính trinh sát an ninh, Đại tá Hoàng Đình Hòa-Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh) không chỉ hòa đồng, gắn kết đồng chí, đồng đội mà còn đề ra những giải pháp mang tính đột phá giúp đơn vị luôn hoàn thành tốt các mặt công tác.





Một thời “nếm mật nằm gai”



Năm 1983, khi vừa bước sang tuổi 20, anh Hoàng Đình Hòa gia nhập hàng ngũ Công an. Sau khi hoàn thành huấn luyện, anh chính thức tham gia vào những cuộc trinh sát, đấu tranh phòng-chống FULRO ở vùng núi rừng Chư Păh, Đak Đoa, Mang Yang…



“Những năm ấy, cánh trinh sát phải trèo đèo, lội suối nhiều ngày. Bọn FULRO rất manh động, chúng tôi có thể đụng độ chúng bất cứ khi nào. Vì sự bình yên của người dân nên chúng tôi cố gắng bám trụ lại nơi những cánh rừng”-Đại tá Hòa nhớ lại.

Đại tá Hoàng Đình Hòa (bên trái) vinh dự nhận Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Vương quốc Campuchia. Ảnh: Lê Văn Ngọc



Ngay từ năm 21 tuổi, ông Hòa đã tham gia nhiều trận đánh và bắt nhiều tên FULRO đầu sỏ ở vùng Ia Pết, Glar (huyện Đak Đoa). Sau này, khi được điều động về công tác tại Công an huyện Đak Đoa, ông càng gắn bó với quê hương thứ 2 của mình. Năm 2006, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đak Đoa. Năm 2013, ông được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng An ninh đối ngoại và được bầu làm Bí thư Chi bộ.



Người lãnh đạo gương mẫu



Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh: “Với cương vị là Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, đồng chí Hoàng Đình Hòa luôn gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị và không ngừng học hỏi nâng cao nghiệp vụ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Hòa, tập thể Phòng An ninh đối ngoại luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt các chỉ tiêu được giao và giữ gìn sự đoàn kết nội bộ”.

Gia Lai có tuyến biên giới với Campuchia và nhiều lĩnh vực liên quan đến yếu tố nước ngoài. Do đó, Phòng An ninh đối ngoại là một trong những đơn vị mũi nhọn đảm bảo công tác an ninh trong nhiều năm qua. Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu giúp lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác quản lý các đoàn, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế hoạt động tại địa phương; đối ngoại và hợp tác quốc tế, đảm bảo an ninh biên giới, an ninh trong phân giới cắm mốc biên giới; ứng phó, quy định sàng lọc đối với người nhập cảnh vào Thái Lan và không thể hồi hương…



Với sự lãnh đạo của Đại tá Hòa, thời gian qua, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2020, Phòng An ninh đối ngoại đã hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác mà Ban Giám đốc Công an tỉnh giao. Đơn vị cũng phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động của 36 lượt đoàn, 162 lượt đối tượng lâm thời đến hoạt động tại địa phương. Đồng thời, tham mưu giúp Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, triển khai hiệu quả 8 kế hoạch công tác an ninh đối với 7 lượt đoàn, 28 lượt đối tượng trọng điểm đến hoạt động tại địa phương.



Là Bí thư Chi bộ Phòng An ninh đối ngoại, Đại tá Hòa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, gương mẫu, lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại tá Hòa cho biết: “Tôi luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao để cụ thể hóa vào từng lĩnh vực, chuyên đề công tác. Từ đó, đơn vị luôn thực hiện tốt công tác nắm, phân tích, dự báo diễn biến tình hình nội-ngoại biên có liên quan đến an ninh, trật tự của tỉnh, tình hình hoạt động của các đoàn, cá nhân, tổ chức nước ngoài tại địa phương, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh trên lĩnh vực du lịch… góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

LÊ GIA