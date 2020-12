Chi bộ Quân sự xã Ia Rbol học tập và làm theo Bác

(GLO)- Với phương châm đoàn kết và gắn bó với nhân dân, những năm qua, Chi bộ Quân sự xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tình Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa xã nhà về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020.





Tuyển quân đạt và vượt chỉ tiêu



Bà Phạm Thị Vân-Bí thư Đảng ủy xã, kiêm Bí thư Chi bộ Quân sự xã Ia Rbol-cho biết: Chi bộ có 10 đảng viên. Những năm qua, Chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng dân quân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng nhiệm vụ, từng mặt công tác, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa có tính cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài nhằm tạo động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Chi bộ chọn khâu đột phá gắn với yêu cầu thực tiễn như: phấn đấu giữ vững tỷ lệ giao quân hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao; công tác huấn luyện dân quân đạt kết quả cao…



Với công tác tuyển quân, Chi bộ chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng dân quân xã tiến hành lập hồ sơ, danh sách công dân 18-25 tuổi để tổ chức xét duyệt đủ điều kiện gọi khám sức khỏe và nhập ngũ. Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình, cấp ủy và Ban Chỉ huy Quân sự xã đến từng nhà gặp mặt, động viên cũng như chia sẻ về quyền và trách nhiệm của việc tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhờ vậy, số lượng thanh niên tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ luôn chiếm tỷ lệ cao. Số lượng và chất lượng giao quân từ năm 2013 đến nay đều đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Rbol huấn luyện quân sự ngoài thao trường. Ảnh: Vũ Chi



Trong đợt tuyển quân năm 2020, toàn xã có 52 thanh niên tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Trong số 24 thanh niên trúng tuyển thì có 10 người viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Anh Ksor Tiêu (buôn Sar) chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp THPT, được Ban Chỉ huy Quân sự xã động viên, tôi hiểu được rằng quân đội là môi trường rất tốt để rèn luyện bản thân. Vì vậy, tôi viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Là con cả trong gia đình, tôi mong muốn sau khi ra quân, sẽ có cơ hội học nghề, có việc làm ổn định”.



Ông Nay Sun-quyền Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Rbol-cho hay: Để dân tin, dân hiểu, dân làm theo thì cán bộ phải đi, phải tiếp xúc và lắng nghe dân nói. Bên cạnh việc tuyên truyền, động viên trước lúc tuyển quân, Chi bộ cũng rất quan tâm công tác tiếp nhận bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Nhờ đó, niềm tin của nhân dân được củng cố, giúp công tác tuyển quân những năm tiếp theo thuận lợi hơn.



Đảm bảo an sinh xã hội



Bên cạnh việc hoàn thành các tiêu chí về quốc phòng và quân sự địa phương, Chi bộ Quân sự còn phối hợp với Đoàn xã vận động, giúp đỡ nhân dân tăng gia sản xuất, di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh... Đặc biệt, Chi bộ cũng đã huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả trong đợt bão lụt vừa qua.



Anh Nay Ipha (buôn Krai) bộc bạch: “Trước đây, gia đình mình nhốt 3 con bò dưới gầm nhà sàn. Được lực lượng dân quân xã tuyên truyền, giúp đỡ ngày công, gia đình mình đã di dời chuồng bò ra xa nhà ở, đồng thời làm nhà tiêu hợp vệ sinh”.



Bên cạnh đó, Chi bộ cũng chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng dân quân xã tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Phối hợp với Công an xã tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, không để kẻ xấu kích động, lôi kéo. Song song với việc đảm bảo an sinh xã hội, Chi bộ chỉ đạo thực hiện công tác huấn luyện quân sự đúng kế hoạch. Kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm đạt tỷ lệ khá giỏi trên 85%.



Ngoài ra, Chi bộ cũng tích cực tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã đề ra các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Chi bộ được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2012-2016). Trong 3 năm (2017-2019), Chi bộ đều được Ban Chấp hành Đảng bộ xã công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Riêng năm 2019, Chi bộ được Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen.



Trao đổi với P.V, bà Rcom H'Biơi-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Rbol-nhận xét: Những năm qua, Chi bộ Quân sự xã Ia Rbol luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác tuyển quân hàng năm của đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Chi bộ xứng đáng là tập thể điển hình trong học tập và làm theo gương Bác.

VŨ CHI