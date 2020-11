Nữ Bí thư miệng nói tay làm

(GLO)- Những năm qua, bà Trần Thị Lan-Bí thư Chi bộ thôn An Bình (xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) luôn gần gũi, giúp đỡ người dân và tận tâm với công việc của thôn. Vì vậy, bà được người dân quý mến, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.





Bà Trần Thị Lan. Ảnh: Văn Chi

Năm 2017, bà Trần Thị Lan được các đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn An Bình. Trên cương vị mới, bà thấy vinh dự song cũng tự đặt ra cho mình trách nhiệm phải làm sao để xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, giúp cho bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Trò chuyện với bà, chúng tôi cảm nhận được sự khiêm tốn, giản dị, thân thiện và cởi mở, nhưng cũng chất chứa nhiều mối lo toan cho công việc cộng đồng. Bà chia sẻ: “Lúc mới làm Bí thư Chi bộ, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi dành không ít thời gian để nghiên cứu các văn bản, quy định của cấp trên để vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế của Chi bộ, địa phương. Học theo gương Bác, thời gian qua, tôi luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ đảng viên, luôn gần gũi, tôn trọng và lắng nghe ý kiến chính đáng của nhân dân, chủ động, tích cực học hỏi, nghiên cứu văn bản, hướng dẫn, quy định của cấp trên để cùng với tập thể Chi bộ đề ra nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo mọi công việc sát với tình hình thực tế”.



Đối với mỗi việc làm, chủ trương mới, bà đều đưa ra bàn bạc công khai, phát huy dân chủ, qua đó tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao trong Chi bộ, sự đồng thuận của nhân dân trong thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Chị Bùi Thị Chung nhận xét: “Tôi thấy bà Lan rất quan tâm đến bà con và luôn nhiệt tình trong mọi công việc chung của thôn”.



Thôn An Bình hiện có 257 hộ với 957 nhân khẩu, phần lớn là người dân gốc Thái Bình vào đây lập nghiệp. Chi bộ thôn có 17 đảng viên. Trong những năm qua, thôn An Bình đã huy động nhân dân đóng góp ngày công và hiến đất trị giá trên 500 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn. Gần đây, thôn đã vận động 3 hộ hiến trên 400 m2 đất để mở rộng tuyến đường liên thôn nối từ thôn An Bình sang buôn Tieng.

Năm 2019, thôn An Bình có 153 hộ được công nhận gia đình văn hóa, thôn được công nhận thôn văn hóa. Cả thôn chỉ còn 13 hộ nghèo; số hộ khá, giàu ngày càng tăng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân dần được nâng cao. Hàng năm, 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chi bộ, Ban Nhân dân thôn và các đoàn thể đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Không chỉ tận tụy trong vai trò là Bí thư Chi bộ, bà Lan còn là một trong những gương điển hình về làm kinh tế với thu nhập hàng năm trên 200 triệu đồng.



Với những thành tích đạt được, vừa qua, bà Trần Thị Lan được Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa tặng giấy khen về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.



Bà Nay HMen-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Uar-đánh giá: “Bà Trần Thị Lan là Bí thư chi bộ điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bà đã có nhiều đề xuất được triển khai thực hiện hiệu quả để xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn. Bà cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như chương trình, kế hoạch của địa phương và được đảng viên, quần chúng nhân dân tin yêu, quý mến”.

VĂN CHI