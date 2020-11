Lan tỏa lối sống đẹp, cách làm hay

(GLO)- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một tấm gương sống còn giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền”. Đọc tập sách “Người tốt việc tốt làm theo gương Bác” vừa được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai xuất bản, chúng ta càng hiểu thêm về lời dạy của Người.

Tập sách gồm 56 bài viết được tuyển chọn, nêu bật các gương tập thể, cá nhân điển hình trên nhiều lĩnh vực: sản xuất kinh doanh, dân vận, giáo dục, xây dựng nông thôn mới, công tác xã hội… Qua sự thể hiện sắc sảo của nhiều nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, những tấm gương này thực sự thuyết phục người đọc bởi giá trị sống đẹp đẽ được chính họ đúc rút từ thực tế sinh động của cuộc sống.

Lật giở 232 trang sách, có thể thấy ở địa phương nào trong tỉnh cũng có những con người thú vị: Ông Nguyễn Viết Tất-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Piơr (huyện Chư Prông) biến 6 ha đất cằn thành vùng chuyên canh cây ăn quả; ông Lê Hữu Hiền-công chức tận tâm xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ); Đại tá Công an Rơ Mah Chuin trở thành già làng Sung O Boong Nga (xã Ia O, huyện Chư Prông) sau khi về hưu; người lính quân khí Nguyễn Trung Phong (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) hết lòng với nghề; thầy giáo Đỗ Văn Minh là công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2019; chị Mai Thị Tứ-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Phang (xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) năng nổ, nhiệt tình với công việc; anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê tận tâm, xung kích, sáng tạo…

Bìa sách “Người tốt việc tốt làm theo gương Bác”. Ảnh: Phương Duyên

Những chia sẻ của Đại tá Công an Rơ Mah Chuin khiến người đọc nhớ mãi: “Nhiều năm công tác, mình cũng muốn khi về hưu sẽ vui vầy với con cháu vì trước kia có lúc mình chưa làm tròn vai trò người chồng, người cha. Nhưng dân làng một mực “bắt” mình làm già làng. Họ nói rằng, mình không làm thì sẽ không ai chịu làm cả. Vì bà con nên mình quyết định làm công việc ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Lời bộc bạch ấy một lần nữa khẳng định tinh thần sẵn sàng cống hiến của một thế hệ từng xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nay lại tiếp tục nỗ lực làm tròn nhiệm vụ mà nhân dân tin tưởng giao phó.

Độc giả cũng đồng cảm sâu sắc trước nỗi đau chiến tranh của gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê khi cả 3 người con đều bị ảnh hưởng chất độc da cam. Nén lòng, vừa chăm sóc các con, ông vừa ra sức xoa dịu nỗi đau của những người đồng cảnh ngộ, mong giúp họ vượt qua ngặt nghèo bằng những hoạt động ý nghĩa. Ông tâm niệm: “Với những người từng đi qua khói lửa chiến tranh như tôi, được sống sót đã là vô cùng may mắn. Bởi vậy, tôi dành phần đời còn lại để chia sẻ với những số phận đang mang trong mình di chứng chất độc da cam. Việc này không những là trách nhiệm mà còn là đạo lý”.

Câu chuyện gia đình ông Nguyễn Minh Hải (làng Păng Gol Phù Tiên, xã Ia Bă, huyện Ia Grai) hiến gần 4.000 m2 đất vườn để xây chợ cũng đọng lại nhiều suy nghĩ về lối sống đẹp vì cộng đồng với câu nói khiêm tốn: “Việc tôi làm đâu có gì to tát, chỉ là tôi muốn trả ơn vùng đất quê hương thứ hai của mình…”.

Nhiều tập thể trên địa bàn tỉnh cũng khẳng định dấu ấn mạnh mẽ thông qua các hoạt động chuyên môn trên các lĩnh vực như: “Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê rèn luyện, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Hội Cựu chiến binh phường Tây Sơn: Điển hình trung kiên, cốt cán”; “Trường Tiểu học Chu Văn An: Lá cờ đầu của ngành Giáo dục huyện Phú Thiện”; “Câu chuyện gây quỹ thanh niên ở Chi Đoàn làng Kon Sơ Lăh”; “Phụ nữ Tân An chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Đak Krong: Hỗ trợ nông dân sản xuất cà phê sạch”; “Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” xã Ia Din, huyện Đức Cơ: Điểm sáng hoạt động hướng về cộng đồng”… Tất cả đều là những hình ảnh đẹp, tiêu biểu trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần mang lại những thành công to lớn đối với sự phát triển của tỉnh.

Lời giới thiệu tập sách đã khẳng định: Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu, góp phần chuyển biến về nhận thức chính trị, ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Và tập sách thứ IX này tiếp tục ghi nhận, tôn vinh những tấm gương điển hình của các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thiết nghĩ, họ cũng chính là những bài “diễn văn tuyên truyền” thuyết phục nhất, ấn tượng nhất, sinh động nhất, lan tỏa lối sống đẹp, cách làm hay trong đời sống hiện nay, góp phần chung tay phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

PHƯƠNG DUYÊN