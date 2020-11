Công an xã Ia Mơr nỗ lực vì bình yên biên giới

(GLO)- Gác lại niềm vui riêng, những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đang ngày đêm bám địa bàn, tận tụy với công việc, nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ với khó khăn của người dân và sát cánh cùng chính quyền địa phương để bảo vệ sự bình yên biên giới.

Xã Ia Mơr cách thị trấn Chư Prông gần 100 km, có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia. Xã có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức về pháp luật còn hạn chế; đời sống gặp nhiều khó khăn, một số tập tục lạc hậu chưa chấm dứt. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã tiềm ẩn yếu tố phức tạp, các đối tượng hình sự thường lợi dụng địa bàn biên giới để ẩn náu, manh nha hoạt động phạm tội…

Trước tình hình đó, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về điều động Công an chính quy về làm Công an xã, Đảng ủy-Ban Giám đốc Công an tỉnh đã điều động, bổ nhiệm Đại úy Trịnh Ngọc Thạch-nguyên cán bộ Đội Kinh tế-Ma túy-Môi trường (Công an huyện Chư Prông) giữ chức vụ Trưởng Công an xã Ia Mơr cùng 4 đồng chí khác làm Phó Trưởng Công an xã và Công an viên.

Khi chúng tôi đến, Ban Công an xã Ia Mơr đang trong giờ giao ban công tác. Trụ sở Công an xã Ia Mơr được tận dụng từ 2 căn phòng cũ, mỗi phòng chừng 8 m2. Trong không gian làm việc chật hẹp, nhưng trật tự nội vụ sạch sẽ, gọn gàng, bàn ghế và sổ sách, tài liệu được các anh bố trí ngăn nắp.

Đại úy Thạch chia sẻ: “Được điều động về công tác tại địa bàn biên giới, đảm nhiệm chức danh Công an xã, chúng tôi xác định bản thân phải chịu khó, cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ khó khăn với bà con. Qua đó, động viên bà con phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tố giác tội phạm, chung tay giữ vững an tinh trật tự tại địa phương”.

Để nắm tình hình an ninh trật tự, các thành viên Công an xã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã, phối với các ngành, đoàn thể địa phương và đặc biệt, thường xuyên bám địa bàn, gặp gỡ, tiếp xúc với người uy tín, già làng, trưởng thôn vừa thăm hỏi động viên tinh thần, vừa nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con. Già làng Rơh Mah Him (làng Klah) đón các cán bộ Công an xã với nụ cười cởi mở.

Già Him trải lòng: “Tôi thấy trong làng vẫn còn có một số thanh-thiếu niên đêm đến hay tụ tập uống rượu, rồi đi xe máy nẹt bô, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Mình và bà con trong làng mong muốn Công an xã phải ngăn chặn tình trạng này. Cùng với đó, một số người có chứng minh nhân dân nhưng sai tên, tuy nhiên do nhận thức không đầy đủ nên họ không đi chỉnh sửa; một số gia đình tách hộ nhưng chưa có sổ hộ khẩu. Đề nghị Công an xã giúp bà con hoàn thiện các giấy tờ này”.

Đáp lại tấm chân tình của già làng, Trưởng Công an xã Trịnh Ngọc Thạch cho biết: Sắp tới các anh sẽ xây dựng kế hoạch, gọi hỏi, răn đe, giúp thanh-thiếu niên càn quấy trên địa bàn nhận thấy cái sai để sửa chữa, không để xảy ra tình trạng như thế.

Đại úy Trịnh Ngọc Thạch-Trưởng Công an xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) trao đổi với già làng Rơh Mah Him. Ảnh: Hữu Trường

Cùng với đó, Công an xã thường xuyên phối hợp với các tổ công tác của Đồn Biên phòng Ia Mơr, vừa trao đổi, nắm tình hình an ninh trật tự, chủ động phát hiện các đối tượng lợi dụng địa bàn biên giới để ẩn náu, hoạt động; đồng thời, gọi hỏi răn đe những trường hợp thanh-thiếu niên càn quấy, gây rối trật tự. Trong các buổi giao ban tuần, Công an xã đã nêu những khó khăn, tồn tại liên quan đến an ninh trật tự. Đồng thời, đề xuất các phương án đảm bảo an ninh trật tự, tham mưu giúp lãnh đạo xã tích cực chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt pháp luật.

Ông Ngô Ngọc Tiến-Chủ tịch UBND xã Ia Mơr-đánh giá: “Tuy mới triển khai thời gian ngắn nhưng lực lượng Công an chính quy được điều động, bổ nhiệm về công tác tại Ban Công an xã đã được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, nhân dân tin yêu, quý mến”.

Bên cạnh công tác nghiệp vụ, vừa qua Công an xã cũng đã vận động các Mạnh Thường Quân ủng hộ 20 chiếc xe đạp và nhiều vật dụng khác trị giá hơn 200 triệu đồng tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Những hoạt động thiện nguyện của Công an xã đã tạo sự gắn kết với quần chúng nhân dân, giúp cho công tác nghiệp vụ được thuận lợi, là nhân tố góp phần giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở, giữ bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

HỮU TRƯỜNG