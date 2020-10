Những việc làm nghĩa tình của Công an huyện Krông Pa

(GLO)- Với phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Mới 40 tuổi nhưng chị H’Nhữ (buôn Tieng, xã Uar) đang phải một mình lo cho 8 miệng ăn với 7 đứa con nhỏ. Vì hoàn cảnh khó khăn nên chỉ có đứa 2 con đang học bậc tiểu học, còn lại phải đi chăn bò thuê. Niềm mong ước có được con bò của gia đình luôn trong tâm trí chị.

Nắm bắt được tâm tư đó, giữa tháng 10 vừa qua, Công an huyện Krông Pa đã tặng cho gia đình chị 1 con bò cái làm giống để gầy dựng kinh tế. Chị H’Nhữ bày tỏ: “Nhà mình nghèo nên cố gắng lắm cũng chỉ lo cho tụi nhỏ đủ gạo ăn, chứ có tiền đâu mà mua bò. Giờ được hỗ trợ 1 con bò cái thì mình vui lắm!”.

Công an huyện Krông Pa trao 3 con bò (trị giá 30 triệu đồng) cho các hộ dân ở buôn Tieng (xã Uar). Ảnh: Văn Ngọc

Được biết, giữa tháng 10-2020, Công an huyện Krông Pa đã hỗ trợ 3 con bò giống cho 3 hộ nghèo ở buôn Tieng. Đây là số tiền do các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện quyên góp và vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Công an huyện cũng phối hợp với chính quyền địa phương phân công cán bộ phụ trách mỗi gia đình để hướng dẫn cách chăn nuôi, phòng bệnh và làm chuồng trại.

Ông Nguyễn Đức Nguyên-Chủ tịch UBND xã Uar-cho hay: “Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, đặc biệt là Công an chính quy được tăng cường về xã đã tích cực bám sát buôn làng nên hiểu rất rõ bà con cần gì, mong mỏi điều gì để tham mưu, đề xuất cách tháo gỡ. Thời gian qua, Công an huyện đã hỗ trợ UBND xã trong việc xóa đói giảm nghèo, tập trung giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Những việc làm thiết thực, nghĩa tình đó đã góp phần giúp người dân ngày càng tin tưởng hơn vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Thượng tá Phùng Quang Tuấn-Trưởng Công an huyện Krông Pa-thông tin: Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Krông Pa đã tổ chức 5 đợt giúp đỡ các gia đình chính sách với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Theo đó, đơn vị đã tặng 52 suất quà và hơn 800 bộ quần áo cũ cho người dân buôn Suối Cẩm (xã Chư Drăng); góp kinh phí, ngày công sửa chữa, xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc cho hàng chục gia đình…

“Đơn vị thường xuyên vận động cán bộ, chiến sĩ gây quỹ nhằm tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở. Bằng tấm lòng chân thành, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện mong muốn góp phần giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và chung sức xây dựng nông thôn mới”-Thượng tá Phùng Quang Tuấn cho biết thêm.

LÊ VĂN NGỌC