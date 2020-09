Phú Thiện: Biểu dương người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Ngày 8-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương 64 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2020.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Phú Thiện đã thông tin tới đội ngũ người uy tín về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong 8 tháng của năm 2020 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Đồng thời, các đại biểu được nghe những già làng, người có uy tín tiêu biểu của huyện chia sẻ nhiều cách làm hay, hiệu quả trong công tác vận động quần chúng ở cơ sở.



Những năm qua, đội ngũ già làng, người có uy tín đã thể hiện rõ vai trò của mình trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội như tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn bản sắc dân tộc, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…



Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện tặng giấy khen cho 12 người có uy tín tiêu biểu; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng 64 suất quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nhằm biểu dương những thành tích mà họ đạt được trong năm 2020.

VŨ CHI