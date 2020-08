Ia Grai: Khen thưởng 96 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

(GLO)- Ngày 31-7, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020. Dịp này, 96 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015-2020 đã được khen thưởng, biểu dương.

Giai đoạn 2015-2020, huyện Ia Grai đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tạo được chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua phù hợp và hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch 5 năm (2015-2020) theo tinh thần Chỉ thị số18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng đựơc củng cố kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 11%/năm. Cơ cấu nền kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch đúng hướng, quy mô ngành kinh tế năm 2020 tăng 1,97 lần so với năm 2015…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật

Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 4,84% và dự kiến cuối năm 2020 còn 3,14%. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được nhân dân tích cực tham gia với những việc làm cụ thể như hiến đất, góp công và kinh phí để xây dựng đường giao thông và cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh.

Cuối năm 2019, huyện có 4 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm Ia Yok, Ia Hrung, Ia Dêr, Ia Bă. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 19 làng nông thôn mới. Tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa đạt trên 90%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên 80%; hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa trên 70%...

Khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phòng thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020: Ảnh: Thanh Nhật

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho cán bộ và nhân dân xã Ia Bă là đơn vị có thành tích xuất sắc toàn diện dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai năm 2019. Đồng thời, Chủ tịch UBND Huyện Ia Grai tặng giấy khen cho 24 tập thể và 60 cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Lân Hưng đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Tiếp tục siết chặt kỷ cương, trách nhiệm; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thi đua tăng tốc hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025”.

THANH NHẬT