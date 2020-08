"Đại thụ" làng Tnao

(GLO)- Đã 74 tuổi đời, gần 40 tuổi Đảng, lại là một bệnh binh nhưng ông Kpă Alek (làng Tnao, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) luôn tích cực lao động sản xuất và cống hiến cho cộng đồng. Trong mắt của bà con, ông tựa như cây đại thụ nơi đầu làng Tnao.

Nhiều người dân ở làng Tnao đã quen với hình ảnh người Bí thư Chi bộ thôn mỗi buổi sáng rảo bộ khắp làng gọi lũ thanh niên dậy sớm đi làm, hay đêm đến ông ghé qua nhắc nhở các hộ gia đình đóng cổng đề phòng kẻ xấu. Rồi ở đâu có xích mích, tranh chấp là ở đó có mặt người bệnh binh già.

“Được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn 2 nhiệm kỳ, Bí thư Chi bộ 3 nhiệm kỳ, kiêm già làng nên mình phải cố gắng làm hết trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều năm nay, cả 80 hộ trong làng, 10 đảng viên trong Chi bộ không để xảy ra mất đoàn kết, không có ai vi phạm pháp luật, bà con đều chăm lo làm ăn, Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. Mình cũng luôn dạy dỗ con cháu chăm lo làm ăn để làm gương cho mọi người”-ông Alek cho biết.

Cũng như những thanh niên Jrai ưu tú khác, lúc còn nhỏ, ông tham gia làm giao liên dẫn bộ đội luồn rừng đánh giặc. Tròn 20 tuổi, ông gia nhập lực lượng vũ trang tham gia đánh giặc giữ đất, giữ làng. Gợi lại những tháng năm tham gia chống Mỹ, đôi mắt người cựu chiến binh này rực sáng: “Mình tham gia đánh địch tại An Khê, Kbang rồi quay về đánh địch ở đường 19B, Đức Cơ. Ngày ấy, chiến tranh ác liệt lắm, nhiều đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường”.

Sau khi đất nước thống nhất, ông tiếp tục tham gia làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Năm 1985, do sức khỏe suy giảm nên ông được ra quân. Thế nhưng, khi bọn phản động FULRO tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng, ông lại tiếp tục cầm súng bảo vệ quê hương.

Mặc dù tuổi cao nhưng ông Kpă Alek vẫn chăm lo lao động, sản xuất và là trụ cột của làng Tnao (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông). Ảnh: Thiên Thanh

Trở về cuộc sống đời thường, ông chăm chỉ lao động sản xuất, đồng thời tích cực tham gia công tác tại địa phương. Hiện gia đình ông có 1,5 ha cao su tiểu điền, 1,5 ha cà phê và gần 1 ha điều và lúa nước.

Ông cho hay: “Mặc dù hàng tháng có chế độ trợ cấp của Nhà nước nhưng mình vẫn chăm chỉ làm việc để nâng cao đời sống gia đình. Nếu không làm kinh tế, không học hỏi kinh nghiệm thì làm sao vận động bà con tích cực sản xuất để vươn lên thoát nghèo được. Mình là đảng viên nên phải làm gương và hiểu biết nhiều thì mọi người mới nghe và làm theo”.

Đặc biệt, ông chính là người đầu tiên của làng tham gia trồng cao su tiểu điền, sau đó vận động bà con cùng tham gia. Đến nay, làng Tnao có hơn 10 hộ trồng cao su tiểu điền với diện tích hơn 15 ha.

Nói về những thay đổi của làng Tnao, ông Alek chia sẻ: “Trước đây, làng mình thường tổ chức đám cưới, đám tang dài ngày rất tốn kém. Bây giờ, bà con chỉ tổ chức 1-2 ngày với hình thức tiết kiệm. Nếu tổ chức như trước thì cái nghèo, cái đói cứ đeo đẳng mãi. Làng mình bây giờ cũng có một đội cồng chiêng để tham gia biểu diễn khi có sự kiện lớn”.

Ông Alek luôn đứng ra hòa giải mọi xích mích trong làng. Mới đây, ông đã chủ trì hòa giải thành công vụ va chạm giao thông giữa anh Siu He và chị Rơ Châm Xoan.

“Siu He đi xe máy không may tông phải chị Xoan. Cả nhà chị Xoan kéo đến bắt đền. Mình và mọi người phải đứng ra hòa giải và dùng uy tín cá nhân để bảo lãnh việc gia đình Siu He cam kết sẽ đền bù thỏa đáng cho chị Xoan. Tuy nhiên, việc trước tiên là phải đưa người bị nạn đi cấp cứu. Sau vụ tai nạn này, gia đình Siu He bồi thường cho chị Xoan hơn 10 triệu đồng. Giờ hai bên cũng không còn xích mích nữa”-ông Alek nói.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Ngọc Toàn-Bí thư Đảng ủy xã Ia Boòng-nhận xét: Là một bệnh binh đã cao tuổi, nhưng nhiều năm qua, ông Kpă Alek vẫn tích cực tham gia công tác tại địa phương, đảm nhận các cương vị khác nhau và có nhiều đóng góp. Bản thân ông luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc của làng và là điển hình trong phát triển kinh tế gia đình.

