Trinh sát ma túy - duyên và nghiệp!

Hàng chục năm làm công tác tuyên truyền, gắn bó với Phòng CSĐTTP về Ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng, được tiếp xúc, làm việc với rất nhiều thế hệ lãnh đạo, CBCS, nhưng cho đến nay, tôi cũng chỉ phần nào thấu cảm - chỉ phần nào thôi những khó khăn, vất vả, sự hy sinh thầm lặng mà họ gặp phải. Bởi lẽ, đằng sau những chiến công, thành tích, là còn đó vô số những tâm sự, nỗi niềm họ "không biết tỏ cùng ai". Cũng dễ hiểu thôi, khi sứ mệnh của trinh sát ma túy trước hết và trên hết là đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm, gian manh…, còn để nói về mình, với họ có hay không cũng không quan trọng!



Để có được thành công như ngày hôm nay, với Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng đó là nhờ điểm tựa vững chắc từ gia đình. (trong ảnh: Gia đình Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng vinh dự nhận danh hiệu Gia đình xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 toàn lực lượng CATP).



Mỗi ngày, không khó để chúng ta nghe, thấy và đọc ở đâu đó thông tin có các vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy lớn nhỏ khác nhau bị triệt xóa. Có những vụ chỉ thu giữ vài tép heroin, vài viên thuốc lắc; cũng có những vụ thu giữ hàng chục, thậm chí hàng trăm bánh heroin, hàng ngàn viên MTTH... Trong một chừng mực nào đó, kết quả của mỗi vụ án, chuyên án ma túy có thể khác nhau, nhưng công sức, trí tuệ, cả những hy sinh, mất mát mà các trinh sát khi vào cuộc chiến đều không thể cân đo, đong đếm được.



Trở lại với câu chuyện của các trinh sát Phòng CSMT CATP Đà Nẵng, với tôi, họ thực sự là những "chiến binh". Nhiều năm liền, sức trẻ cộng với lòng nhiệt huyết, tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, họ đã làm nên thương hiệu, tên tuổi của mình, song hành với thương hiệu, tên tuổi mà toàn lực lượng CATP Đà Nẵng đã dày công xây dựng, vun đắp. Và một trong những "chiến binh" ấy là Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng, Đội trưởng Đội 2.



Sinh ra tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành (Quảng Nam). Năm 9 tuổi, trong một lần vết thương chiến tranh bị tái phát, anh trở thành đứa trẻ mồ côi cha. Mẹ anh, lúc ấy mới 41 tuổi phải một mình nuôi 3 con nhỏ ăn học. Gắng gượng được 3 năm, thì anh trai đầu buộc phải nghỉ học để bớt đi gánh nặng và phụ giúp mẹ nuôi các em. Bản thân Dũng, mặc dù còn nhỏ nhưng ngoài các giờ lên lớp, thì chiều tối anh phải đi bán báo, bán vé số, chở than..., bất kể công việc gì phù hợp để có thêm thu nhập, cùng mẹ và anh trai gánh vác việc gia đình. Thời gian trôi qua, năm lên 18 tuổi, trong 1 lần chứng kiến các chiến sỹ Công an mật phục và bắt 1 vụ án ma túy gần nhà, niềm đam mê làm cảnh sát trỗi dậy trong anh. Và khi hay tin mình không trúng tuyển vào trường đại học từng ấp ủ, anh không do dự xin đi nghĩa vụ Công an tại phòng Cảnh sát cơ động CATP Đà Nẵng. Đến năm 2001, anh được xét chuyển biên chế chính thức. Chính trong thời điểm này, Tây Nguyên xảy ra bạo động, anh cùng 3 đồng đội khác khác được CATP Đà Nẵng tăng cường cho Cục Cảnh sát cơ động Bộ Công an. Chỉ trong 2 năm, từ tháng 10-2001 đến tháng 10-2003, với cương vị là Trung đội phó Đại Đội C10 - D3 - E20 (được mệnh danh là "Quả đấm thép của Tây Nguyên"), anh cùng đồng đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao khi đến với vùng đất đầy nắng và gió này.



Rời Tây Nguyên, anh trở lại đơn vị tiếp tục công tác, học tập. Với sự nỗ lực không ngừng cộng với một chút may mắn, anh trúng tuyển vào trường Trung học Cảnh sát Nhân dân 2. Trong quá trình học tập tại đây, anh được Hiệu trưởng trường Trung học CSND 2 tặng giấy khen vì đã có thành tích trong phong trào thanh niên học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy 2 năm (2003-2005). Với đam mê làm trinh sát ma túy, sau khi ra trường, anh tự nguyện viết đơn xin về công tác và được bố trí về Phòng CSMT CATP Đà Nẵng.



Đối tượng Lê Thanh Tùng bị trinh sát Đội 2 do Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng chỉ huy khống chế ngay trên ô-tô và tang vật vụ án.



Gần 20 năm đứng trong hàng ngũ lực lượng CAND, Đỗ Tiến Dũng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, cũng chính vì thế, anh có rất nhiều kỷ niệm với nghề. Đặc biệt trong thời gian gần 15 năm công tác tại Phòng CSMT CATP. Những chuyên án, vụ án anh trực tiếp tham gia, từ lúc còn đảm nhận nhiệm vụ trinh sát, sau này là chỉ huy đội, anh đều để lại dấu ấn của mình.



Trong nhiều chuyên án, vụ án lớn mà anh trực tiếp tham gia, nhớ nhất có lẽ phải kể đến Chuyên án 128H, bắt đối tượng Nguyễn Xuân Nam (28 tuổi, trú P. Hòa Cường Nam, Q Hải Châu), thu giữ hơn 1kg ma túy đá và 1.200 viên thuốc lắc vào ngày 14-6- 2019. Là trinh sát chính, Đội phó phụ trách, Đỗ Tiến Dũng cùng đồng đội phải đối mặt với một đối tượng rất ma mãnh, xảo quyệt. Mặc dù là "trùm" ma túy nhưng Nam không sử dụng và lại càng không mang ma túy đi giao dịch như các đối tượng khác. Vì vậy, việc thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ với các trinh sát lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi Nguyễn Xuân Nam bị các trinh sát khống chế với tang vật chứng hiện hữu, người dân trong khu phố mới ồ lên ngạc nhiên. "Không ngờ thằng này (Nam -PV) thư sinh mà ghê nhỉ. Mà mấy anh Công an giỏi thật, đến xin chặt dừa và thuê phòng trọ ở cả tháng nay mà đâu có ai biết đó là công an", Đỗ Tiến Dũng thuật lại. Ngoài ra, còn rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ khác mà Đỗ Tiến Dũng "tích lũy" được cho mình trong các chuyên án lớn khác. Như chuyên án 919B giai đoạn 2 ngày 19-3-2020, bắt đối tượng Lê Thanh Tùng (37 tuổi, trú P. Hòa An, Q Cẩm Lệ) và Võ Đại Yên (24 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế), thu 1 khẩu súng, 1 kg ma túy đá, hơn 200 viên thuốc lắc. Hay như việc anh gặp lại "cố nhân" là Nguyễn Văn Siêng (1975, trú P Tân Chính, Q Thanh Khê) vào ngày 26-2-2020. Năm 2007, Siêng là đối tượng đã từng bị anh bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2019 Siêng ra tù thì tiếp tục tái phạm. Tuy nhiên, với bề dày tiền án tiền sự, nên khi hoạt động trở lại, đối tượng dùng thủ đoạn cực kỳ gian manh. Thế nhưng, dù thế nào thì với 660 viên thuốc lắc vừa được Siêng nhận về đã bị "người quen" là Đỗ Tiến Dũng và các trinh sát Phòng CSMT CATP bắt giữ, khống chế, Siêng đã không còn cơ hội thoái lui…



Sau nhiều năm lăn lộn với gió sương, với những cuộc săn lùng, truy bắt tội phạm ma túy, tâm sự về nghề, Đỗ Tiến Dũng cho rằng, để toàn tâm toàn ý với công việc, trinh sát ma túy cần lắm một điểm tựa tinh thần, đó chính là gia đình. Với anh, may mắn là có người mẹ luôn dõi theo, chỉ bảo, có người vợ luôn hiểu, đồng cảm, sẻ chia và bên cạnh là những đứa con ngoan, học giỏi. "Chính những điểm tựa này đã khiến tôi vững tâm hơn trong công việc, phấn đấu không mệt mỏi để đối đầu với cái xấu, cái ác, góp phần đem lại bình yên, hạnh phúc cho mỗi gia đình", Đỗ Tiến Dũng trải lòng.



Trong 15 năm công tác tại Phòng CSMT CATP, Đỗ Tiến Dũng vinh dự nhận được 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ CA, 1 Bằng khen của Tổng cục Cảnh sát, 2 Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và hơn 20 Giấy khen các loại.

Theo DOÃN NGUYÊN HƯNG (cadn)