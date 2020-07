"Lá chắn thép" của miền Trung-Tây nguyên

Là một đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ làm nhiệm vụ đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên, 10 năm qua, CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) số 3 luôn vượt qua mọi khó khăn, không ngại gian khổ hy sinh, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, để lại dấu ấn trong lòng nhân dân.



Chiến sĩ Tiểu đoàn CSĐN số 3 luyện võ thuật nâng cao sức chiến đấu.



Trung tá Phạm Mạnh Cường-Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn CSĐN số 3 cho biết, là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đóng quân tại TP Đà Nẵng, được giao nhiệm vụ đảm bảo ANCT- TTATXH tại 14 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, có chức năng sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, phối hợp truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm. Qua 10 năm (6-2010 - 6-2020) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ, đến nay đơn vị đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, cơ bản hoàn thiện về tổ chức bộ máy, ổn định quân số, trang bị đầy đủ vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Trong 10 năm qua, Tiểu đoàn CSĐN số 3 đã phối hợp với CA các tỉnh, thành phố tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên khảo sát, xây dựng, huấn luyện và diễn tập thực binh các phương án tác chiến về phòng chống khủng bố, giải cứu con tin, cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ các sự kiện quan trọng của đất nước. Ngoài ra còn giúp CA các địa phương xây dựng, huấn luyện, diễn tập phương án phòng thủ khu vực, được các địa phương đánh giá cao. Với yêu cầu thường xuyên ứng trực, sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ, CBCS Tiểu đoàn CSĐN số 3 đã tham gia phối hợp với CA các đơn vị, địa phương và các lực lượng có liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của quốc gia, quốc tế diễn ra ở nước ta nổi bật như các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc; bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; kỷ niệm các ngày lễ lớn; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh truy bắt các loại tội phạm nguy hiểm, các chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy, tội phạm công nghệ cao...



Điển hình, tháng 4-2019 Tiểu đoàn CSĐN số 3 phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ CA đấu tranh, bắt giữ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bắt quả tang tàu biển M/T Pioneer Sprit (quốc tịch Hàn Quốc) đang thực hiện hành vi bơm 2.100 tấn xăng A95 sang Tàu vận tải của Việt Nam. Tháng 1-2019 phối hợp với CA tỉnh Thừa Thiên - Huế và các đơn vị có liên quan triệt phá tụ điểm ma túy tại quán Bar Vegas Club, số 79-81 đường Bà Triệu, TP Huế (Thừa Thiên - Huế), tạm giữ 204 đối tượng nghi vấn, thu giữ được 74 viên nén, 6 gói tinh thể màu trắng, 2 bộ ly khay. Tháng 7-2019 Tiểu đoàn CSĐN số 3 đã tăng cường, hỗ trợ CA tỉnh Kon Tum xử lý vụ việc một số đối tượng lấn chiếm đất trái pháp luật tại thôn Plei Sar, xã Ia Chim, TP Kon Tum, bắt giữ 12 đối tượng cầm đầu, thu giữ nhiều tài liệu, vũ khí...



Cùng với công tác chiến đấu, đơn vị thường xuyên triển khai công tác hành quân dã ngoại hằng năm tại các địa bàn rừng núi, vùng sâu, vùng xa... Tăng cường công tác điều tra cơ bản nắm tình hình, xây dựng phương án tác chiến cho sát hợp với các loại địa hình, địa bàn. Đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng tham gia phong trào TDBVANTQ, tích cực tham gia công tác phòng, chống bão, lụt, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư lệnh và theo yêu cầu của các địa phương. Tổ chức các hoạt động giao lưu, tình nghĩa giúp nhân dân qua đó góp phần tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, để lại những ấn tượng tốt đẹp của người chiến sỹ CSCĐ-CAND trong lòng nhân dân.



Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Tiểu đoàn, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt, học tập sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên chiến sỹ để nâng cao nhận thức, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết hợp với tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cuộc vận động. Xây dựng mối quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền đoàn thể và nhân dân nơi đóng quân…Trong những năm qua, đơn vị đã cử nhiều lượt CBCS đi học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với CSĐN các nước về công tác phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin, huấn luyện võ thuật… qua đó giúp Tiểu đoàn ứng dụng huấn luyện nâng cao năng lực, kỹ chiến thuật ngày càng có chất lượng, hiệu quả cao, khi ra quân là xử lý tốt các tình huống bảo đảm an toàn.



Ghi nhận những đóng góp to lớn, những thành tích đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong những năm qua, Tiểu đoàn CSĐN số 3 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, 6 lần được Bộ CA tặng Bằng khen, 5 lần được Chủ tịch UBND các tỉnh tặng Bằng khen, 19 lần được được lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Giám đốc CA các tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen... Hàng chục lượt tập thể trực thuộc, hàng trăm lượt CBCS trong Tiểu đoàn được lãnh đạo các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen và trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Tiểu đoàn CSĐN số 3 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian tiếp theo, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Tiểu đoàn CSĐN số 3 luôn nỗ lực, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh chiến đấu trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo HỒNG THANH (cadn)