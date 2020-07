Dân tin vì cán bộ đã làm gương

Tạo sự lan tỏa



"Nhờ chủ trương dồn điền đổi thửa ở Hội An 1 đạt những thành quả tốt nên tạo sự lan tỏa trong toàn xã. Người dân ở các thôn khác như Hội An 2, An Thạch và An Thổ đã đồng tình hưởng ứng thực hiện dồn điền đổi thửa tại các cánh đồng còn lại trong xã. Thành công này đã góp phần đưa xã Phổ An cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2017" - ông Nguyễn Tấn Mỹ nói.