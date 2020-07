Cựu chiến binh Ia Grai góp phần xây dựng hệ thống chính trị

(GLO)- Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, các cựu chiến binh (CCB) huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Hội CCB huyện Ia Grai hiện có 3.312 hội viên. Thời gian qua, các cấp Hội trên địa bàn huyện thường xuyên tổ chức các cuộc họp, tập huấn quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy ước, hương ước cho cán bộ, hội viên để phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của các cấp ủy, văn kiện đại hội Đảng các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội cũng như quy chế giám sát phản biện xã hội. Qua các hoạt động tại cơ sở, nhiều hội viên CCB ngày càng kiên định, vững vàng tư tưởng chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2020-2025, toàn huyện có 94 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy chi bộ, 78 đồng chí được bầu làm bí thư, phó bí thư chi bộ cơ sở. Ông Đinh Tuất-Chủ tịch Hội CCB thị trấn Ia Kha-cho biết: “Thị trấn có 13 chi hội CCB với 440 hội viên, trong đó có 7 đồng chí được bầu vào cấp ủy chi bộ, 6 đồng chí được bầu làm bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025”.

Lãnh đạo Hội CCB huyện Ia Grai (bìa phải) trao tặng giấy khen cho các CCB gương mẫu. Ảnh: Hoàng Cư



Phấn khởi trước thành quả này, ông Hoàng Đức Trí-Chủ tịch Hội CCB huyện Ia Grai-cho rằng: Với sự rèn luyện, trưởng thành trong quân ngũ cộng với những kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc sống, các hội viên CCB chắc chắn sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.



Cùng với tuyên truyền, cổ vũ hội viên, nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội CCB các cấp ở huyện Ia Grai còn bám sát từng địa bàn, nắm bắt tình hình, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, duy trì hơn 100 tổ trung kiên với trên 600 hội viên gương mẫu sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Là huyện biên giới nên Ia Grai rất chú trọng thực hiện công tác phối kết hợp với các địa phương giáp ranh, giữa Hội CCB huyện Ia Grai với Hội CCB huyện Đôn Mia (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia). Hội CCB huyện thường xuyên chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, thống nhất phương án giải quyết các vụ việc với Hội CCB huyện Đôn Mia.

Ông Ksor Do-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Chía-chia sẻ: “Nhờ sự phối hợp chặt chẽ mà nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến phong tục tập quán, hương ước, quy ước của các làng đồng bào dân tộc hai bên biên giới được giải quyết thấu tình đạt lý, không gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị mỗi nước. Hội CCB xã Ia Chía thường xuyên phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an, dân quân, tự vệ làm tốt công tác dân vận, góp phần giữ vững tình đoàn kết, đảm bảo an toàn tuyệt đối ở khu vực biên giới”.



Những kết quả đạt được cho thấy Hội CCB các cấp ở huyện Ia Grai đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

Ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-nhận xét: “Hội CCB huyện Ia Grai luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “CCB gương mẫu”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phát huy kết quả đó, Hội CCB huyện tiếp tục phát triển hội viên, giới thiệu hội viên ưu tú vào Đảng, xây dựng cơ sở Hội ngày càng trong sạch vững mạnh”.

HOÀNG CƯ